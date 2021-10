Pai é indiciado após filho de 2 anos matar mãe a tiros durante chamada de Zoom

BBC Geral

Polícia do Condado de Seminole -

Um americano foi preso e acusado pela morte de sua namorada com um tiro disparado pelo filho de dois anos do casal durante uma videochamada por Zoom em agosto deste ano.



A criança encontrou a arma carregada de Veondre Avery dentro de uma mochila infantil enquanto a mãe Shamaya Lynn estava em uma videochamada de trabalho, informou a polícia da Flórida.

Avery, de 22 anos, é acusado de homicídio culposo e de não manter uma arma de fogo em casa sob segurança.

Os registros do tribunal mostram que ele ainda não tem um advogado e não fez admissão de culpa.

Na Flórida, homicídio culposo é crime punível com até 15 anos de prisão. Avery também pode enfrentar 15 anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil).

A arma foi mantida desprotegida dentro de uma mochila infantil que foi deixada no chão do quarto do casal, segundo a polícia de Altamonte Springs.

Os policiais disseram que a criança pegou a arma, foi para trás da mãe e disparou um único tiro.

Uma das colegas de trabalho de Lynn que participava da videochamada no aplicativo Zoom telefonou em 11 de agosto para equipes de emergência. Ela relatou ter ouvido um barulho alto e visto Lynn cair para trás.

"Uma das meninas desmaiou... Ela está com a câmera ligada. Seu bebê está chorando ao fundo", disse a colega de trabalho em uma ligação divulgada pela polícia à imprensa local.

Quando Avery voltou para casa, encontrou sua namorada sangrando no chão. Ele chamou a polícia e pediu aos paramédicos "por favor, se apressem", segundo o jornal Orlando Sentinel.

Durante o telefonema, ele disse que tinha acabado de voltar para casa e não sabia o que havia acontecido. Ele podia ser ouvido realizando reanimação cardiorrespiratória enquanto esperava a ajuda chegar.

Os paramédicos chegaram a prestar os primeiros socorros na jovem de 21 anos, mas ela foi declarada morta no local.

"Decisões geram consequências", disse o policial de Altamonte Springs, Roberto Ruiz, em entrevista a jornalistas na terça-feira (12/10).

Getty Images Policiais disseram que criança pegou a arma, foi para trás da mãe e disparou único tiro

"Como proprietário de uma arma, você tem a responsabilidade de cuidar dessas armas."

Nenhum dos dois filhos do casal, que estavam em casa durante o incidente, ficou ferido. Ambos agora estão sob os cuidados de outros membros da família.

Avery deve comparecer a uma nova audiência no tribunal em 23 de novembro.

