Deputado conservador britânico morre após ser esfaqueado em evento eleitoral

CB Correio Braziliense

De acordo com relatórios, o político foi atacado enquanto se encontrava com eleitores no sudeste de Inglaterra - (crédito: Tolga Akmen / AFP)

O deputado David Amess, 69 anos, morreu nesta sexta-feira (15/10) depois de ser esfaqueado em um evento de campanha na cidade de Leigh-on-Sea, distrito de Essex, Inglaterra. Segundo informações da polícia local, ele foi esfaqueado "múltiplas vezes" por um homem não identificado. O suspeito foi preso no local.



Amess, que pertencia ao partido do primeiro-ministro Boris Johnson, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele se encontrava com eleitores para um evento regular na Igreja Metodista de Belfairs. A comunidade local se disse consternada com o ataque.



"Ele está sempre tentando ajudar as pessoas, especialmente os refugiados. Ele é uma pessoa muito amigável e mantém suas armas, diz o que acredita e mantém isso", declarou em entrevista à BBC do Reino Unido o conselheiro de Southend, John Lamb.



Amess deixa esposa, quatro filhas e um filho. Membros do partido conservador e do partido trabalhista manifestaram suas condolências pelas redes sociais. Os motivos do ataque ainda não foram esclarecidos.



Com informações da AFP.