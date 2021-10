Estado Islâmico reivindica ataque a uma mesquita no Afeganistão

AF Agence France-Presse

(crédito: WAKIL KOHSAR / AFP)

O grupo Estado Islâmico do Khorasan (EI-K) assumiu a autoria do atentado desta sexta-feira (15/10) contra uma mesquita xiita em Kandahar, no sul do Afeganistão, no qual pelo menos 41 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

Em um comunicado publicado em seus canais no Telegram, o grupo afirmou que dois jihadistas suicidas detonaram bombas em diferentes partes da mesquita enquanto os fiéis participavam da movimentada oração do meio-dia.