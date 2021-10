Coalizão afirma que matou 160 rebeldes em batalha pela cidade iemenita de Marib

AF Agência France-Presse

(crédito: Saleh Al-OBEIDI / AFP)

Riade, Arábia Saudita - A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita no Iêmen afirmou neste sábado (16/10) que matou 160 rebeldes houthis no sul da cidade estratégica de Marib, onde os combates causaram centenas de mortes nos últimos dias.

"Realizamos 32 ataques em Al Abdiya (cerca de 100km ao sul de Marib) nas últimas 24 horas (...). Onze veículos militares foram destruídos e mais de 160 elementos terroristas eliminados", disse a coalizão, citada pela agência oficial saudita SPA.

Os rebeldes avançam e estão "no centro do setor de Al Abdiya depois de um ataque que durou quatro semanas", disse à AFP uma fonte pró-governo neste sábado.

Marib, capital da província de mesmo nome, é o último reduto do governo no norte do Iêmen, uma parte do país controlada principalmente pelos houthis.