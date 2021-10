Homem que atirou em família sueca é preso em Portugal

AF Agência France-Presse

Lisboa, Portugal - As autoridades portuguesas prenderam um homem de 53 anos como suspeito de ter atirado em uma família sueca na região de Moura, no sul do país, em um ato aparentemente racista, anunciou a polícia judicial neste sábado (16/10).

A agressão ocorreu em 8 de outubro após um conflito "aparentemente provocado por uma questão de ódio racial" entre este homem e um sueco, de origem africana segundo a imprensa local, que viajava com sua companheira e seus sete filhos de entre 3 meses e 11 anos.

Depois da confusão, o homem foi em direção ao carro em que estava a família sueca e "atirou várias vezes", segundo o comunicado da polícia judicial.

Após dias de investigação, as forças de segurança conseguiram identificar e deter este homem contra o qual já existem "fortes indícios" de culpa, informou a polícia judicial.