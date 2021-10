Ex-presidente dos EUA, Bill Clinton recebe alta do hospital

AF Agence France-Presse

(crédito: Jeff J Mitchell/AFP)

O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, recebeu alta de um hospital da Califórnia neste domingo (17) depois de passar cinco noites internado devido a uma infecção.

Clinton, 75, "recebeu alta do UC Irvine Medical Center hoje", de acordo com nota do médico do hospital Alpesh Amin, divulgada pelo porta-voz de Clinton.

"A febre e número de leucócitos estão normalizados e ele voltará para casa em Nova York para terminar o tratamento com antibióticos", acrescentou Amin.