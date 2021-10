Governo norte-americano busca acordo com democratas para revisar política climática

CB Correio Braziliense

Governo norte-americano e base democrata ainda não fecharam um acordo sobre o projeto que prevê a expansão da rede de proteção social e a revisão da política dos Estados Unidos de combate à mudança climática. Nesta semana, a Câmara dos Representantes e o Senado voltam do recesso parlamentar, contudo ainda não existe consenso quanto ao valor do pacote.

Os líderes democratas, inicialmente, estimavam o montante em cerca de US$ 3,5 trilhões, mas parlamentares centristas querem reduzir esse valor para US$ 1,5 trilhão. No início de outubro, durante reunião com a bancada democrata da Câmara, o presidente norte-americano, Joe Biden, teria apresentado proposta de redução para cerca de US$ 2 trilhões. Contudo, a cifra não foi bem recebida por parte dos congressistas.

A nova redução do pacote, para cerca de US$ 1,5 trilhão, tem como principais articuladores os senadores Joe Manchin da Virgínia do Oeste e Kyrsten Sinema do Arizona, que, segundo o jornal The New York Times, não aprovariam propostas superiores a este valor, atravancando os planos do chefe do Executivo.

A movimentação tem como objetivo alcançar a ala mais conservadora dos democratas e assegurar a aprovação do projeto. Embora seja maior que a bancada republicana, que barrou a proposta, o presidente precisa da aprovação de todos os democratas, antes de colocar a pauta em discussão, para não correr o risco de uma possível derrota.

Um elemento importante relacionado ao clima — um programa de US$ 150 bilhões que visa pressionar as concessionárias a obter mais energia de fontes limpas — poderia ser cortado do projeto de lei, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações, uma vez que essa medida atraiu objeções do senador democrata centrista Joe Manchin.

Em meio a desacordos de política interna, os democratas aprovaram, no início deste mês, uma extensão de curto prazo do financiamento das rodovias até o final de outubro, estabelecendo um novo prazo para grande parte da agenda legislativa do presidente Joe Biden.

Embora a aprovação do pacote ideal para os democratas - uma ampla expansão dos programas de saúde, educação e clima, entre outras coisas - não seja viável até o final do mês, a pressão para que a legenda chegue a um consenso aproximado sobre os parâmetros do projeto tem aumentado.

Os democratas "progressistas", vincularam a aprovação de um pacote de infraestrutura de cerca de US$ 1 trilhão, que já passou no Senado, ao pacote de política social e clima ainda em discussão nas duas Casas.