ONU faz reunião após teste com míssil balístico

CB Correio Braziliense

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) fará, hoje, uma reunião de emergência a portas fechadas sobre a Coreia do Norte. O encontro, um pedido de Estados Unidos e do Reino Unido, ocorrerá horas depois o regime de Pyongyang testar, com sucesso um “novo tipo” de míssil balístico lançado a partir de um submarino. O míssil é dotado de “muitas tecnologias avançadas de controle e orientação”, segundo a agência oficial de notícias coreana KCNA. O lançamento ocorreu na manhã de ontem (noite de segunda-feira, em Brasília). A KCNA não mencionou o ditador Kim Jong-un, um sinal de que ele não estava presente no teste.

Imagens publicadas pelo jornal do regime, Rodong Sinmun, mostravam o míssil nas cores branca e preta emergindo da água com um submarino na superfície. A capacidade para lançar um míssil a partir de um submarino levaria o arsenal de Pyongyang a um novo patamar, permitindo aos norte-coreanos posicionarem ogivas muito além da Península Coreana. No entanto, o disparo feito a partir do submarino “8.24 Yongung”, o mesmo utilizado no teste com um míssil balístico estratégico mar-terra (SLBM), em 2016, indica que o país pouco avançou nas capacidades de lançamento. O teste de ontem foi feito no momento em que as duas Coreias embarcam em uma possível corrida armamentista, enquanto o diálogo entre Washington e Pyongyang continua paralisado.