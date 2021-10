Blinken anuncia pacto contra o desmatamento na Amazônia

AF Agence France-Presse

(crédito: MARK MAKELA / GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE / AFP)

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, garantiu nesta quinta-feira (21) que o governo dos Estados Unidos lançará um pacto regional para reduzir o desmatamento em toda a Amazônia, em um esforço para mitigar uma das causas do aquecimento global.



O anúncio foi feito durante uma visita à Colômbia semanas antes da cúpula ambiental da ONU em Glasgow, na Escócia.



“Podemos dar grandes passos para lidar com a crise climática”, disse Blinken após um passeio pelo jardim botânico de Bogotá.



Durante a visita, ele conheceu alguns projetos apoiados pelo governo dos Estados Unidos para promover o turismo, o cultivo do cacau e outras alternativas econômicas à extração de madeira.



Segundo o diplomata, os Estados Unidos vão finalizar "nos próximos dias" uma "nova aliança voltada especificamente para o combate ao desmatamento associado à extração de matéria-prima".



A iniciativa proporcionará “informações úteis às empresas para que possam efetivamente reduzir sua dependência do desmatamento”. Também incluirá apoio financeiro para áreas protegidas habitadas por povos indígenas e pequenos agricultores.



As florestas tropicais são fundamentais para o meio ambiente porque retêm grande quantidade de carbono, responsável pelo aquecimento global. No entanto, as emissões de gases de efeito estufa associadas a incêndios florestais e projetos agrícolas em grande escala na Amazônia excedem as emissões anuais de países como Itália e Espanha.



O Brasil é de longe o país com o maior território na Amazônia e o atual presidente, Jair Bolsonaro, foi acusado de incentivar o agronegócio em áreas florestais e instigar o assassinato de ambientalistas.



Antes da cúpula de Glasgow, o governo Biden vinha cortejando o Brasil com o objetivo de alcançar algum compromisso ambiental. Durante a visita à Colômbia, Blinken se recusou a responder a uma pergunta sobre as críticas à Bolsonaro.



A Colômbia, um aliado próximo dos Estados Unidos, estabeleceu metas ambientais ambiciosas: o presidente Iván Duque está empenhado em conter o desmatamento até 2030. No ano passado, o país perdeu mais de 170.000 hectares de floresta.



Blinken elogiou Duque por sua "liderança excepcional" em questões ambientais, durante sua primeira visita à América do Sul como chefe da diplomacia.