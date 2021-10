Moscou adotará lockdown para controlar onda dramática de covid-19

CB Correio Braziliense

Médicos vistoriam pacientes em UTI do Hospital Moscow Sklifosovsky - (crédito: Dimitar Dilkoff/AFP)

A Prefeitura de Moscou determinou, ontem, o fechamento por 11 dias de todos os serviços não essenciais, em uma tentativa de controlar a dramática onda de covid-19 que afeta a Rússia e provocou outro recorde diário de mortes. A medida começará a vigorar na próxima quinta-feira. A epidemia também afeta duramente a Ucrânia e a Letônia, que apresenta a pior taxa de infecções de covid-19 do mundo, o que levou as autoridades do país a impor restrições.



Nas últimas semanas, a Rússia bateu vários recordes diários de mortes e de contágios em 24 horas — uma hecatombe fomentada pela pequena taxa de vacinação e uma resposta tardia por parte das autoridades. Nos últimos dias, o governo anunciou as primeiras medidas concretas, como a obrigatoriedade do passaporte sanitário e o reforço do teletrabalho.



O presidente Vladimir Putin ordenou, anteontem, uma semana de recesso, no início de novembro, em todo o país. No dia seguinte, ele anunciou que não terá reuniões de trabalho presenciais durante o período. Em Moscou, principal foco da epidemia no país, o prefeito Serguei Sobianin seguiu os passos do presidente e determinou que a maior parte das empresas suspenda as atividades de 28 de outubro a 7 de novembro.



A norma isenta os estabelecimentos de “venda de medicamentos, produtos de alimentação e de primeira necessidade”. “A experiência mostra que os dias de recesso são a maneira mais eficaz de conseguir a redução de casos e mortes, pois permitem romper em pouco tempo um máximo de redes de contágios”, afirmou Sobianin.



Durante os 11 dias, teatros e museus poderão funcionar com capacidade de 50%, mas os visitantes serão obrigados a apresentar o passaporte sanitário. Além disso, a partir de 8 de novembro, o passaporte sanitário será obrigatório para comparecer a todos os eventos com mais de 500 pessoas em Moscou.

Estatísticas

A capital russa, assim como o restante do país, é afetada pela pior onda epidêmica da covid-19 desde o início da pandemia, favorecida pela variante delta, mais contagiosa, e pelo desprezo de muitos cidadãos às medidas de distanciamento e do uso de máscara, especialmente nos estabelecimentos comerciais e nos transportes públicos. Ontem, a Rússia registrou novo recorde de contágios e de mortes em 24 horas, com 1.036 óbitos e 36.339 casos de covid-19. Até o fechamento desta edição, o governo contabilizava 227.389 mortes. No entanto, o número é considerado subestimado pela agência nacional de estatísticas Rosstat, que, no fim de agosto, anunciou mais de 400 mil vítimas.

Mutação detectada no país



A mutação AY.4.2, uma subvariante da cepa delta, foi identificada na Rússia, segundo o site da agência de notícias russa RIA. Essa versão, que tem sido associada ao aumento recente dos casos de infecção por Sars-CoV-2 no Reino Unido, pode ser até 15% mais virulenta, de acordo com pesquisadores britânicos. Até agora, ela foi detectada na Dinamarca, nos EUA e em Israel, além da Grã-Bretanha. Em entrevista à RIA, o pesquisador sênior do órgão de vigilância russo, Kamil Khafizov, afirmou que a subvariante está se espalhando pelo país e que, provavelmente, se tornará a versão dominante. A Rússia observa um expressivo aumento de casos. Na quarta-feira, foi registrado o recorde diário de 34 mil novas infecções e 1.028 óbitos.