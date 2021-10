EI-K reivindica autoria da explosão que causou apagão em Cabul

AF Agence France-Presse

(crédito: Aamir QURESHI / AFP)

O grupo Estado Islâmico do Khorasan (EI-K), grupo armado mais radical no Afeganistão, reivindicou nesta sexta-feira (22) a autoria da explosão em um poste elétrico que provocou um apagão em Cabul na noite de quinta-feira.

Em um comunicado publicado em seus canais do Telegram, a organização jihadista assegurou que "os soldados do califado detonaram uma bomba em um poste elétrico de Cabul" na quinta-feira para afetar o abastecimento elétrico.

A capital afegã ficou às escuras depois que esta explosão afetou uma linha de alta tensão, em um novo ataque do EI contra o regime talibã.

"Uma explosão destruiu um poste elétrico em Qala Murad Beg, na região de Cabul, e cortou uma linha elétrica de 220 kV. Por este motivo, foi interrompido o abastecimento em Cabul e outras regiões", informou a companhia estatal elétrica.

O abastecimento elétrico no Afeganistão, um país devastado após três décadas de conflito, depende em 75% de energia importada, sobretudo do Uzbequistão e do Tadjiquistão.