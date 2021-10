Nancy Pelosi acredita em acordo sobre reformas de Biden em uma semana

AF Agencia France Presse

(crédito: PAUL MORIGI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, afirmou neste domingo que os congressistas de seu partido podem chegar a um acordo na próxima semana sobre as amplas reformas almejadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Estamos quase lá", declarou Pelosi ao canal CNN. Ela respondeu "este é o plano" ao ser questionada se um acordo será alcançado dentro de uma semana.

"Temos um acordo sobre 90% do projeto, precisamos apenas tomar algumas decisões finais", completou.

Joe Biden pretende receber ainda neste domingo em sua residência de Delaware o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, e o senador Joe Manchin, um dos congressistas do partido contrário a alguns trechos do projeto de reforma social.

Biden expressou na quinta-feira um otimismo cauteloso sobre a possibilidade de um acordo no Congresso para a aprovação de seu projeto de reforma social e do plano infraestruturas.

Um dia antes, ele pediu ao Congresso para votar os planos de investimentos, que segundo ele "mudarão profundamente" os Estados Unidos e cujos valores foram reduzidos para tentar aglutinar todas as alas do Partido Democrata.

Biden conduziu durante a semana intensas negociações com os congressistas relutantes a aprovar as reformas. Durante as conversas, ele aceitou reduzir drasticamente os gastos em medidas sociais e o clima.

O senador Joe Manchin (Virginia Ocidental) e a senadora Kyrsten Sinema (Arizona), dois democratas de centro, têm o equivalente a um poder veto sobre os projetos, levando em consideração a estreita maioria democrata na Câmara Alta do Congresso.

O presidente dos Estados Unidos desejava aprovar um programa de 3,5 trilhões de dólares em 10 anos para melhorar os setores de saúde, educação e cuidados à primeira infância.

Durante as discussões do Partido Democrata, o valor foi reduzido para dois trilhões de dólares.

O outro programa, de 1,2 trilhão de dólares, é destinado a investimentos para melhorar as infraestruturas.