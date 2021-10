China impõe lockdown a cidade com 4 milhões de habitantes

CB Correio Braziliense

O aparecimento de um foco de seis casos de covid-19 na cidade de Lanzhou, na região noroeste da China, levou as autoridades a confinar todos os 4 milhões de habitantes para conter a disseminação do Sars-CoV-2. A prefeitura não esconde a preocupação com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Inverno, evento que a China sediará em fevereiro de 2022. “Todos os bairros residenciais devem permanecer fechados, e os deslocamentos têm que ser estritamente controlados”, anunciou o município. Além das seis infecções em Lanzhou, capital da província de Gansu, 23 contágios locais foram detectados em outras regiões do país. Os serviços de ônibus e de táxi tinham sido interrompidos em Lanzhou antes mesmo do surgimento do foco da covid-19, associado à contagiosa variante delta. Ontem, a estação ferroviária da cidade suspendeu a circulação de mais de 70 linhas de trem, incluindo trajetos importantes para Pequim e Xi’an. Um representante da companhia Southern Airlines afirmou à agência France-Presse que todos os voos da empresa entre Pequim e Lanzhou foram cancelados, sem data prevista para retomada. As autoridades de Lanzhou esclareceram que “a entrada e a saída de residentes” serão controladas rigidamente e limitadas a compras essenciais ou a atendimento médico.