Papa Francisco viajará ao Canadá após escândalo de abusos contra crianças

AF Agência France-Presse

(crédito: HANDOUT / VATICAN MEDIA / AFP)

O papa Francisco viajará ao Canadá, em uma data a ser determinada, por convite do episcopado canadense abalado pelo escândalo dos meninos indígenas que sofreram abusos em internatos deste país, anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (27).

"A conferência episcopal do Canadá convidou o santo padre Francisco a realizar uma visita apostólica ao Canadá, também no contexto do processo pastoral, em andamento há tempos, de reconciliação com os povos indígenas", diz um breve comunicado do Vaticano.

O papa Francisco "manifestou sua disponibilidade para visitar o país em uma data que será estabelecida mais adiante", conclui.

Há um mês, a igreja católica do Canadá apresentou um pedido de desculpas oficial aos povos aborígenes após a descoberta nos últimos meses de mais de mil túmulos perto de antigos internatos, mas os militantes deste país ainda esperam do papa Francisco um mea culpa considerado crucial para o processo de reconciliação.

No total, neste verão boreal foram encontrados mais de mil túmulos anônimos perto de antigos internatos católicos para indígenas, destacando uma página sombria da história canadense e sua política de assimilação forçada.