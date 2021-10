Israel aprova construção de mais de 3.000 casas para colonos na Cisjordânia

AF Agência France-Presse

(crédito: AHMAD GHARABLI / AFP)

Israel aprovou nesta quarta-feira a construção de 3.144 casas para os colonos na Cisjordânia ocupada, anunciou o exército do Estado hebreu.

O comitê de planejamento da administração civil deu a aprovação definitiva a 1.800 residências e autorizou outras 1.344 construções, anunciou o porta-voz do organismo militar, responsável pelos casos civis nos Territórios Palestinos.

O anúncio foi feito um dia depois de uma declaração crítica da diplomacia dos Estados Unidos, que expressou "profunda preocupação" com a política israelense de construção das colônias.

Esta é uma das posições mais firmes dos Estados Unidos a respeito da colonização israelense nos Territórios Palestinos desde a chegada do presidente Joe Biden à Casa Branca no início do ano.

As autorizações afetam colônias de norte a sul da Cisjordânia.

O ministério israelense da Construção anunciou na segunda-feira licitações para outras 1.355 casas para colonos na Cisjordânia.

Quase 475.000 colonos residem na Cisjordânia, onde vivem 2,8 milhões de palestinos.