A geringonça ruiu

RC Rodrigo Craveiro

(crédito: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

Pela primeira vez desde o retorno da democracia, em 1974, o Parlamento português rejeitou um projeto de orçamento do governo. As contas para 2022 foram recusadas por 117 congressistas; 108 votaram pela aprovação do texto e cinco se abstiveram. A grave crise política sepultou a chamada “geringonça” — a coalizão entre o Partido Socialista e outras facções da esquerda, criada em 2015 para viabilizar a governabilidade. Na noite de ontem, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu-se com o primeiro-ministro, António Costa e Ferro, por duas horas e meia, no Palácio Nacional de Belém, em Lisboa.

“O governo sai desta votação com a consciência tranquila e de cabeça erguida. (…) Cabe exclusivamente ao senhor presidente da República avaliar esta situação e tomar as decisões que entenda que deva tomar”, escreveu o premiê nas redes sociais. Rebelo havia advertido que utilizaria o poder de dissolução do Parlamento e convocaria eleições, em caso de bloqueio da lei orçamentária. No próximo sábado, o presidente manterá encontros com as lideranças dos partidos, antes de uma “reunião especial” do Conselho de Estado, marcada para 3 de novembro.

Em entrevista ao Correio, Manuel Carvalho — diretor do Público, um dos principais jornais de Portugal — explicou que o Orçamento de 2022 foi repelido depois do esgotamento de um programa político no qual o Partido Socialista (PS), que forma um governo minoritário, dependia do apoio parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) e do Bloco de Esquerda. “Esse modelo (a ‘geringonça’) era, em sua essência, ilógico e antinatural. Isso porque um partido social-democrata estava refém do suporte parlamentar de forças políticas de uma esquerda que não avaliza a economia de mercado nem o modelo político e social da União Europeia. O fato de ter durado seis anos é uma façanha extraordinária de equilíbrio político”, afirmou.

De acordo com Carvalho, a gravidade da crise é explicada pelo contexto em que ocorre. Ele lembrou que Portugal entrou em um período de instabilidade, depois de um ano e meio de pandemia da covid-19. “Isso, no exato momento em que tinha a oportunidade de ambicionar um regresso ao crescimento econômico e à reconstrução, com apoio de programas financiados pela União Europeia”, disse. O diretor do Público considera a dissolução do Parlamento algo inevitável. “Sem orçamento aprovado, a gestão de Portugal ficaria limitada aos assuntos atuais, no momento em que são necessárias decisões com impacto duradouro para o futuro do país. Está na hora de devolver a palavra aos eleitores. Uma democracia madura como a portuguesa sempre terá capacidade para encontrar uma solução para crises como esta”, acrescentou o jornalista.

Egoísmo

Professor de ciência política da Universidade Católica, em Lisboa, João Pereira Coutinho disse à reportagem que previu a crise logo depois das eleições autárquicas de 26 de setembro. Segundo ele, naquela ocasião, os partidos de esquerda passaram a pensar nos próprios interesses e não nos anseios de Portugal. “O PS entendeu que o momento para tentar uma maioria absoluta no Parlamento era agora, e não em 2023. Cansados de derrotas eleitorais, o Bloco de Esquerda e o PCP concluíram que não vale a pena continuar a viabilizar o governo dos socialistas”, avaliou.

Para Coutinho, o presidente Marcelo Rebelo foi claro: se houver chumbo do Orçamento de 2022 (como chamam a rejeição), o Parlamento será dissolvido. “Se essas palavras forem levadas a sério, este governo acabou”, afirmou. “Pode continuar como governo de gestão por mais dois ou três meses, mas, depois, haverá eleições.”

António Costa Pinto, cientista político da Universidade de Lisboa, vê uma ironia. “Talvez este projeto orçamentário tenha sido o mais à esquerda até hoje, e o PS tentou concessões nas negociações”, disse ao Correio. Ele crê que o PS se manterá no poder por alguns meses, mas entende a convocação de eleições como a hipótese mais plausível. “As eleições vão apanhar partidos da oposição de centro-direita em processos eleitorais internos.”



Eu acho...

crédito: Arquivo Pessoal

“O voto contra o orçamento implica dissolução do Parlamento e, como foi prometido pelo presidente da República, a convocação de eleições legislativas antecipadas. Ou seja, a queda do governo é inevitável.”

Manuel Carvalho, diretor do Público, um dos principais jornais de Portugal

“A ‘geringonça’ acabou. Embora as últimas notícias indiquem que os partidos de esquerda, sobretudo o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, queiram que os socialistas apresentem um novo Orçamento de 2022, o presidente foi claro.”

João Pereira Coutinho, professor de ciência política da Universidade Católica, em Lisboa

Reforma judicial custa punição milionária à Polônia

crédito: Ronald Wittek/AFP

O governo da Polônia terá que pagar uma multa diária de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,43 milhões) à União Europeia (UE) por ignorar uma ordem para suspender uma controversa reforma judicial. A sanção foi aplicada pela Corte de Justiça do bloco de 27 países-membros e visa, principalmente, a criação de uma câmara disciplinar no âmbito do Supremo Tribunal Polonês. A decisão é um elemento a mais na tensa relação entre Varsóvia e Bruxelas. A UE e a Polônia têm travado uma disputa sobre o estado de Direito e a independência do Poder Judiciário. As autoridades polonesas denunciaram um ato de “chantagem”. Na semana passada, a chanceler alemã, Angela Merkel, recomendou aos demais líderes europeus que agissem com cautela ao responderem à crise polonesa.

Por meio de um comunicado, a Corte de Justiça da União Europeia declarou que o compromisso com a independência do Judiciário “é necessário para evitar danos graves e irreparáveis à ordem jurídica da UE e aos valores sobre os quais essa união se assenta, em particular o do Estado de direito”. O primeiro-ministro polonês, o nacionalista conservador Mateusz Morawiecki, advertiu recentemente que manobras para cortar o financiamento da UE à Polônia “deflagrariam a Terceira Guerra Mundial”.

Em entrevista ao Correio, Mikolaj Malecki — professor assistente da Universidade Jaguelônica (em Cracóvia) e presidente do Instituto de Direito Penal da Cracóvia — responsabilizou as autoridades polonesas pelo “caos legal”. Segundo ele, apesar de muitos apelos dos juízes e de resoluções dos conselhos universitários, o governo não alterou os regulamentos controversos, mesmo depois dos acórdãos do Supremo Tribunal polonês e da Corte de Justiça da União Europeia.

“As mais polêmicas mudanças da reforma judicial são a nomeação inconstitucional do Conselho Nacional do Judiciário na Polônia, o órgão responsável pela designação de juízes. Nos últimos cinco anos, muitas pessoas foram nomeadas magistrados ao abrigo de um processo inconstitucional”, explicou Malecki. “A Constituição polonesa também é violada com a criação de uma câmara disciplinar no Supremo Tribunal polonês, usada politicamente para processar juízes independentes.”

Ainda de acordo com o estudioso da Universidade Jaguelônica, também foram adotadas alterações às leis que introduzem um sistema de responsabilidade disciplinar para os juízes. “Atualmente, os magistrados podem ser expulsos da profissão por cumprirem os acórdãos da Corte de Justiça da União Europeia”, disse Malecki. Para ele, o objetivo de tais modificações é subordinar os magistrados ao Poder Executivo e às autoridades políticas. O professor lembra que a Constituição polonesa declara o direito inalienável a uma Corte imparcial e independente. “Nossa Carta Magna está em conformidade com a legislação da UE. O problema é que o atual governo da Polônia viola a Constituição e as convenções internacionais. Essas ações enfraquecem nossa posição na UE e aumentam o risco de um ‘Polixet’ (uma eventual saída da Polônia do bloco europeu)”, alertou. (RC)

Irã anuncia retorno à mesa

O Irã aceitou retomar, no próximo mês, as negociações com as potências mundiais sobre seu controverso programa nuclear. O anúncio foi feito por Ali Bagheri, vice-ministro das Relações Exteriores da República Islâmica, por meio do Twitter. “Concordamos em iniciar as negociações antes do fim de novembro. A data deverá ser divulgada na próxima semana”, escreveu Bagheri, também negociador-chefe de Teerã sobre a questão nuclear. Os Estados Unidos instaram o governo do presidente Ebrahim Raisi a demonstrar “boa-fé” nas negociações. “Esta janela não permanecerá aberta para sempre, enquanto o Irã continuar a tomar medidas nucleares provocativas. Portanto, esperamos que venham a Viena negociar rapidamente e de boa-fé”, declarou um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

Hossein Gharibi, embaixador do Irã no Brasil, afirmou ao Correio que considera normal o fato de um governo recém-empossado se acomodar e pensar em sua estratégia sobre negociações. “Isso não é um motivo de surpresa. Queremos ter a certeza de que o futuro pacto acertado não terá o destino do acordo assinado em 2015, o qual foi facilmente violado pelos EUA e ninguém nada fez para salvá-lo”, criticou. “Cabe a eles garantir que a mesma história não se repita. Nosso povo não aceitará que os governos ocidentais fracassem em obter as garantias necessárias. Cumprimos com todos os nossos compromissos de boa-fé, mas recebemos mais sanções, em troca.”

Ao ser questionado sobre a reação norte-americana, o embaixador Gharibi respondeu que provas de boa-fé devem ser fornecidas “pela parte que violou suas obrigações nos termos de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, e não da parte que cumpriu totalmente com seus compromissos”. (RC)