'É hora de agir', pede papa aos líderes do mundo

AF Agência France-Presse

(crédito: Vincenzo PINTO / AFP)

"É hora de agir, e agir juntos" contra as mudanças climáticas, a pandemia e a pobreza, exortou o papa Francisco em um texto divulgado neste domingo (31) pelo jornal italiano Il Corriere della Sera.

O texto faz parte do prefácio de um livro que será lançado em 12 de novembro com as reflexões e informes sobre a recepção da encíclica "Laudato si" de Francisco dedicada à defesa do meio ambiente.

É também uma mensagem aos líderes do G20 reunidos em Roma neste domingo, véspera da importante conferência sobre as mudanças climáticas em Glasgow (Reino Unido), que começa oficialmente na segunda-feira.

"Há uma crise ecológica, representada pelo 'grito da terra', e uma crise social, representada pelo 'grito dos pobres', que se tornaram mortais por uma crise sanitária: a pandemia de covid-19", adverte o papa Francisco.

"No entanto, não esqueçamos que as crises também são janelas de oportunidades: são ocasiões para reconhecer e aprender com os erros do passado", escreve.

"É hora de pensar grande, de repensar nossas prioridades (...) e de reprogramar nosso futuro. É hora de agir, de agir juntos, é hora", conclui o líder dos 1,3 bilhão de católicos.

O livro, que será eletrônico e publicado por ocasião da COP26, poderá ser baixado gratuitamente a partir do dia 12 de novembro no site do "Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral" do Vaticano, promotor da publicação.