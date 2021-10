Homem vestido de Coringa ataca passageiros de trem e deixa 10 feridos em Tóquio

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/Twitter)

Um homem de 24 anos fantasiado de Coringa, personagem do Batman, atacou passageiros em uma linha de trem de Tóquio na noite deste domingo (31/10), ferindo cerca de 10 pessoas, uma delas gravemente, informou a imprensa japonesa. Ele já foi detido.

O homem usou faca e ácido em seu ataque. As agências NHK e Kyodo informaram que ele também derramou um líquido inflamável em um vagão do trem e o incendiou.

Um vídeo feito a bordo do trem e postado no Twitter mostra passageiros em pânico correndo, fugindo das chamas e da fumaça que invade os vagões. Outro vídeo mostra passageiros saindo pelas janelas do trem da linha Keio parado em uma estação nos subúrbios a oeste da capital japonesa.

A emissora pública NHK mencionou pelo menos 10 feridos, incluindo um gravemente - um homem na casa dos 60 anos - enquanto a agência de notícias Kyodo reportou 15 feridos.

O ataque aconteceu no momento do fechamento das seções eleitorais no país, que organizou eleições legislativas neste domingo, 31, e também em meio às festas de Halloween, muito populares no arquipélago japonês.

Casos de agressões são raros no Japão, onde a legislação sobre armas é extremamente rígida. No entanto, em agosto, mais dois ataques ocorreram no transporte público de Tóquio.

No início daquele mês, durante a realização dos Jogos Olímpicos na capital japonesa, um ataque com faca em outro trem suburbano deixou dez feridos. E no dia 24 de agosto, duas pessoas sofreram queimaduras com ácido sulfúrico em uma estação de metrô da capital.

Em ambos os casos, os suspeitos foram presos logo em seguida. (Com agências internacionais)