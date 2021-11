Itália se despede do inventor do tiramissu, falecido aos 93 anos

AF Agência France-Press

Conhecido como "o pai do tiramissu" na Itália, Ado Campeol morreu no sábado (30) - anunciou o governador da região do Vêneto, Luca Zaia.

Ado Campeol, dono do restaurante Alle Beccherie, em Treviso, perto de Veneza, começou a propor sua famosa sobremesa de cacau, mascarpone e café aos seus clientes na década de 1970.

"Com Ado Campeol, falecido hoje aos 93 anos, Treviso perde outra estrela da sua história gastronômica (...). Foi em sua casa, graças à intuição e à imaginação da sua mulher, que nasceu uma das sobremesas mais famosas no mundo, o tiramissu, certificado pela Academia Italiana de Cozinha", declarou o governador Luca Zaia, no sábado, em sua conta no Facebook.

Segundo a lenda, o tiramissu, um clássico da gastronomia italiana presente em quase todos os cardápios dos restaurantes italianos, teria nascido de um erro da mulher de Campeol, Alba, e de seu chef, Roberto Linguanotto, segundo o jornal Il Corriere della Sera.

A receita do tiramissu tem uma enormidade de variações. Em geral, é preparado com ovos, açúcar, mascarpone, pão de ló embebido em café frio e cacau.

O princípio da receita é muito simples e consiste em sobrepor os diferentes ingredientes, cujos sabores se misturam e se complementam.