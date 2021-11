Rara "planta pênis" floresce pela primeira vez em mais de 20 anos na Holanda

VO Victória Olímpio

Uma rara planta, conhecida como 'planta pênis', floresceu em um jardim holandês após mais de 20 anos. A Amorphophallus decus-silvae tem seis anos e foi cultivada pelo voluntário Rudmer Postma. Segundo o jardim botânico da Universidade de Leiden, na Holanda, essa é apenas a terceira vez que a espécie floresce na Europa desde 1997.

A equipe do jardim notou um botão de flor pela primeira vez em meados de setembro e em pouco mais de um mês ela cresceu de cerca de meio metro de altura para dois metros. Com um caule estreito, a planta tem um cheiro forte, definida em comunicado do jardim botânico como cheiro de 'carne podre', o que a faz atrair moscas.

"Primeiro, ela floresce feminina: a espádice (a parte branca em forma de falo da inflorescência) se aquece e emite um cheiro pungente de carne podre. Moscas e outros polinizadores adoram esse cheiro e migram para a planta. Então, a planta floresce mal: ela produz pólen, que cobre as moscas. Após a floração, as moscas, cobertas de pólen, partem para a próxima refeição", explica o comunicado.

Em 1993 e 1997, a mesma espécie, mas uma planta diferente, floresceu pela última vez no Hortus de Leiden. Segundo a equipe, poucos jardins botânicos têm Amorphophallus decus-silvae em sua coleção, tornando a floração da planta particularmente rara.

Origem

Os parentes próximos da planta incluem Amorphophallus gigas e Amorphophallus titanum, ou a planta cadáver, esta última sendo muito conhecida pelo próprio fedor durante o período de floração. A 'planta pênis' é nativa da Indonésia, local rico em florestas tropicais.

A planta é difícil de florescer porque precisa de condições específicas como um ambiente muito quente e bastante úmido. Mesmo assim, o voluntário da Hortus, Postma, conseguiu levar a planta até esse ponto.