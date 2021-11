China reduz escassez energética com aumento da produção de carvão

AF Agence France-Presse

(crédito: Noel Celis/AFP)

A China informou ter aumentado sua produção diária de carvão em mais de 1 milhão de toneladas, reduzindo sua escassez energética, no momento em que autoridades mundiais discutem em Glasgow como enfrentar a crise causada pelo aquecimento global.

Maior importador mundial de carvão, a China enfrentou apagões nos últimos meses que afetaram a cadeia de abastecimento global devido às rígidas metas de emissões chinesas e ao aumento dos preços dos combustíveis fósseis. Mas a situação foi aliviada por um aumento da produção local de carvão, segundo o principal órgão de planejamento chinês.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma informou que a produção diária de carvão aumentou para uma média de mais de 11,5 milhões de toneladas desde meados de outubro, 1,1 milhão de toneladas a mais do que no fim de setembro. O aumento coincidiu com a reunião de cúpula COP26 em Glasgow, à qual o presidente chinês, Xi Jinping, não compareceu, e na qual autoridades mundiais discutem uma redução das emissões de gases do efeito estufa.

Várias fábricas chinesas suspenderam suas operações nos últimos meses devido aos apagões. A escassez foi agravada pela política chinesa de tolerância zero à Covid-19, que praticamente fechou as fronteiras do país e dificultou o envio de matérias-primas do exterior.

Cerca de 60% da eletricidade da China é gerada a partir do carvão. Pequim apresentou um novo plano climático à ONU antes da COP26, no qual reiterou sua meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2060.