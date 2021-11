Holanda anuncia retomada de medidas de prevenção contra a covid-19

AF Agencia France Presse

(crédito: Ramon van Flymen / ANP / AFP)

A Holanda está retomando as medidas contra o coronavirrus, incluindo o uso de máscara em muitos espaços públicos para combater o aumento de casos, disse o primeiro-ministro, Mark Rutte, nesta terça-feira (2).

"As infecções e as internações hospitalares estão aumentando rapidamente", disse Rutte em coletiva de imprensa.

Por isso, o governo também está reintroduzindo uma regra de distanciamento social de 1,5 metro e expandindo o pedido de passaporte de saúde em locais como museus e varandas de restaurantes.

As pessoas também são aconselhadas a trabalhar em casa pelo menos metade da semana e a evitar viagens durante os horários de pico.

Rutte afirmou que as máscaras agora serão exigidas em lojas, salões de beleza e massagens, e que devem continuar sendo utilizadas no transporte público, onde já eram obrigatórias, embora antes não fossem obrigatórias nas estações ou plataformas.

No entanto, as trabalhadoras do sexo na Holanda, onde a prostituição é legal, continuarão a ser isentas da regra da máscara.

A aplicação dessas medidas torna a Holanda um dos primeiros países da Europa Ocidental a restabelecer as restrições, menos de dois meses após as medidas contra a covid terem se tornado mais flexíveis.