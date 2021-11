Xerife de Los Angeles critica vacina anticovid obrigatória para seus policiais

AF Agencia France Presse

(crédito: ROBYN BECK / AFP)

O xerife do condado de Los Angeles criticou duramente nesta terça-feira (2) a obrigatoriedade das vacinas contra a covid-19 para seus policiais e disse que a medida traz o risco de levar muitos agentes a renunciar ou se aposentar antecipadamente.

Neste verão, o condado de Los Angeles, onde vivem 10 milhões de pessoas, decretou que todos os seus funcionários, inclusive os agentes de polícia, deviam se vacinar contra o coronavírus antes de 1º de outubro.

O xerife do condado, Alex Villanueva, avaliou em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que um quarto de seus aproximadamente 16.000 funcionários (4.185, incluindo 3.187 agentes de polícia) estavam em risco de perder seus trabalhos em consequência do decreto.

"Imaginem o que aconteceria se cada um deles fosse demitido", indagou o xerife.

"É triste, mas (este decreto) está socavando nossa capacidade de oferecer segurança pública ao condado de Los Angeles", afirmou.

Enquanto em toda a população do estado, 72% dos residentes com 12 anos ou mais estão vacinados, nos departamentos do xerife a taxa era de apenas 51,7% na segunda-feira, informou Villanueva.

A mesma taxa cai para apenas 42,8% entre os agentes de polícia. "Simplesmente não acreditam na vacina", afirmou, acrescentando que isto se deve sobretudo a motivos relacionados à sua "ideologia política".

O xerife de Los Angeles, que disputará as eleições do ano que vem e recentemente deu declarações com posições mais conservadoras, acusa os líderes do condado de ser responsáveis pela situação.