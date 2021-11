Pisoteados e mortos em show de rapper

CB Correio Braziliense

(crédito: Getty Images via AFP)

A polícia do Texas, nos EUA, investiga os motivos que levaram a um tumulto que resultou na morte de, ao menos, oito pessoas durante o show do cantor de rap Travis Scott. Cerca de 50 mil pessoas estavam, na sexta-feira, no Festival Astroworld, quando uma multidão começou a se mover em direção ao palco. Testemunhas contam que o caos foi instalado.

"Vi pessoas pularem as grades e sem conseguir respirar (…) As pessoas tentavam sair, mas não conseguiam se mexer", contou, ontem, à agência France-Presse de notícias (AFP) Gavyn Flores, 18 anos. As vítimas foram pisoteadas e cerca de 300 pessoas ficaram feridas. De acordo com o jornal Houston Chronicle, o cantor interrompeu o show várias vezes quando viu fãs angustiados.

Ontem, Scott escreveu sobre o caso. "Estou absolutamente devastado com o que aconteceu (…) Minhas orações estão com as famílias e todos aqueles afetados", tuitou. O Astroworld é um festival de música criado pelo rapper de 29 anos, indicado seis vezes ao Grammy. As apresentações de ontem foram canceladas.