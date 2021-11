Tesla: enquete decide por venda

CB Correio Braziliense

Pelo Twitter, Elon Musk perguntou a seus seguidores se deveria vender 10% de suas ações da Tesla, que fabrica carros elétricos e autônomos. Cerca de 3,5 milhões votaram na enquete, ao longo do fim de semana, e 57,9% responderam que sim. "Estava preparado para aceitar qualquer resultado", declarou o empresário, conhecido por usar a rede social para fazer anúncios inesperados, sem informar quando e como fará a operação. De acordo com a Bloomberg, em 10 de junho, Musk tinha 17% das ações em circulação da Tesla, que, atualmente, valem US$ 208,37 bilhões. Com as participações em outras empresas, incluindo a SpaceX, de turismo espacial, Musk é, em teoria, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em mais de US$ 338 bilhões.