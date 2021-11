‘Meu irmão morreu tentando salvar a noiva de ser pisoteada’: a tragédia no festival Astroworld

BBC Vídeos

Testemunhas presentes no festival de música Astroworld, ocorrido na sexta-feira (5/11) na cidade de Houston (Texas, EUA), relataram à polícia e a jornalistas cenas de desespero e caos.

O show do rapper Travis Scott, na noite de abertura do festival, terminou com ao menos oito mortos e dezenas de feridos por pisoteamento.

Uma das vítimas mais jovens tinha dez anos de idade.

"As pessoas começaram a se bater e a se empurrar", disse uma das testemunhas, que perdeu o irmão, morto no pisoteamento enquanto tentava salvar sua noiva, que foi hospitalizada.

"Ele não merecia isso", contou, às lágrimas.

A polícia está investigando o caso, inclusive os relatos de que um membro da plateia teria injetado drogas em outros espectadores.

Scott também é alvo de processos judiciais por conta do desfecho do show. Em um dos processos, o rapper é acusado, junto ao também cantor Drake, de incitar a multidão.

Os músicos não haviam comentado o caso até a publicação desta reportagem. Pelo Twitter, Scott afirmou no sábado que está "absolutamente devastado" pelo ocorrido no show e "comprometido a trabalhar junto à comunidade de Houston para curar e apoiar as famílias" das vítimas.