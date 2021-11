Com aumento de casos, Holanda volta à quarentena

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

O avanço da covid-19 na Holanda, com um aumento de 42% dos diagnósticos em sete dias, levou o governo a determinar a retomada de restrições no país. A partir de hoje e durante as próximas três semanas, restaurantes, bares e supermercados devem fechar às 20h. O comércio não essencial funcionará apenas até as 18h. É o primeiro país da Europa Ocidental a impor uma quarentena parcial após o verão no continente.

As medidas foram divulgadas pelo primeiro-ministro Mark Rutte, que estuda a possibilidade de pedir ao Parlamento a aprovação de uma espécie de passaporte sanitário, impedindo a entrada de pessoas não-vacinadas em estabelecimentos públicos. No anúncio de ontem, Rutte estabeleceu que os holandeses poderão receber, nesse período crítico, no máximo quatro pessoas em suas casas. Além disso, fica vetada a presença de público nos eventos esportivos, embora escolas, teatros e cinemas permaneçam abertos.

Em ritmo acelerado na Europa, a covid-19 também está em expansão na região da América Latina e Caribe, segundo os últimos levantamentos. A situação continua melhorando no Oriente Médio (-12%), Ásia (-7%) e Oceania (-6%), de acordo com balanço da agência de notícias France-Presse (AFP).

De acordo com o levantamento, foram registradas 472,8 mil contaminações diárias pelo novo coronavírus em todo o mundo na última semana. Globalmente, houve 7.160 todos os dias, um número que representa alta de 2%. A Rússia registra o maior número de óbitos, 1.205 por dia, à frente dos Estados Unidos (1.160) e da Ucrânia (673).