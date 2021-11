Nova Délhi fechará escolas após registrar níveis elevados de poluição

AF Agence France-Presse

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Nova Délhi, Índia

O ministro-chefe de Nova Délhi ordenou neste sábado o fechamento das escolas durante uma semana devido aos níveis elevados de poluição do ar na capital da Índia.

"A partir de segunda-feira, as escolas permanecerão fechadas porque as crianças não têm que respirar ar poluído", afirmou Arvind Kejriwal.

Neste sábado, os níveis de partículas finas em suspensão PM2,5 - as mais perigosas, com diâmetro inferior a 2,5 mícrons - superaram 300 microgramas por metro cúbico, mais de 10 vezes acima do limite diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Kejriwal também anunciou a paralisação de todas as obras de construção por quatro dias, a partir de domingo. Além disso, ele pediu aos funcionários do governo que trabalhem de casa. As empresas privadas aconselharam o teletrabalho na medida do possível.

Nova Délhi já havia adotado as medidas em 2019.

A incineração em larga escala de resíduos agrícolas nos arredores - prática que foi proibida pela justiça - e as más condições meteorológicas explicam o pico de contaminação, que se traduz a cada inverno em uma nuvem densa que cobre a capital de 20 milhões de habitantes.

"A cidade deve estar completamente preparada para adotar medidas urgentes", afirmou a Comissão Central de Controle da Poluição, vinculada ao governo federal indiano.

Além disso, a comissão pediu aos moradores que "limitem suas atividades ao ar livre para minimizar a exposição".

"Ventos fracos deixarão as condições meteorológicas muito desfavoráveis para a dispersão dos poluentes até 18 de novembro", advertiu a comissão.

Um relatório publicado em 2020 pela organização suíça IQAir informa que 22 das 30 cidades mais contaminadas do mundo ficam na Índia. E Nova Délhi é a capital mais poluída do planeta.

Em 2019, a poluição provocou 1,67 milhão de mortes na Índia, incluindo quase 17.500 mortes na capital, segundo a revista médica The Lancet.