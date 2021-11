Canadá decreta estado de emergência por inundações na costa do Pacífico

AF Agência Fance-Presse

(crédito: Don MacKinnon / AFP)

Abbotsford, Canadá - O governo do Canadá mobilizou o exército para ajudar no resgate da população bloqueada por "inundações extremas" na costa do Pacífico, onde chuvas intensas levaram as autoridades a decretar estado de emergência.

As autoridades da província de Colúmbia Britânica anunciaram que as chuvas deixaram um morto e quatro desaparecidos. Também forçaram a fuga de milhares de moradores e isolaram a cidade portuária de Vancouver.

O primeiro-ministro Justin Trudeau, que está em Washington para uma reunião com os presidentes dos Estados Unidos e México, afirmou que as chuvas provocaram "inundações históricas e terríveis" ao longo da Colúmbia Britânica".

"Posso confirmar que há centenas de membros das Forças Armadas canadenses seguindo para Colúmbia Britânica para ajudar em tudo", disse.

O primeiro-ministro da província, John Horgan, declarou estado de emergência e proibiu os deslocamentos. Ele afirmou que as chuvas "devastaram comunidades inteiras".

"Lamentavelmente, nós esperamos confirmar mais mortes nos próximos dias", declarou Horgan.

O episódio de chuva extrema acontece meses depois de uma onda de calor história na região de Colúmbia Britânica que provocou as mortes de 500 pessoas e incêndios.

"Estes eventos estão aumentando em frequência devido aos efeitos da mudança climática provocada pelo homem", disse Horgan.

As chuvas diminuíram na terça-feira à tarde e quase 300 motoristas bloqueados em estradas foram resgatados.

Mas o prefeito de Abbotsford, a cidade mais impactada ao leste Vancouver, pediu prudência.

"Ainda não saímos da emergência", disse Henry Braun.

As buscas por possíveis vítimas prosseguem: o corpo de uma mulher foi encontrado em uma área de deslizamento de terra perto de Lillooet, a 250 quilômetros de Vancouver.

Diante da situação, muitos moradores correram para estocar mantimentos e vários mercados ficaram sem produtos.

Horgan pediu calma. "Vocês não precisam de 48 ovos. Doze é suficiente, deixem o restante para outra pessoa", afirmou.

Na região de Vancouver, vários fazendeiros retiraram seu gado das fazendas inundadas.

"Temos milhares de animais que morreram", disse a ministra provincial da Agricultura, Lana Popham.

Centenas de estradas permanecem fechadas e Vancouver está isolada do restante do Canadá.

Os deslizamentos de terra também interromperam as conexões ferroviárias da cidade, um dos portos mais importantes de mercadorias do Canadá.