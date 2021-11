Príncipe Charles visita o Egito com foco no clima e na coexistência religiosa

AF Agence France-Presse

(crédito: Eddie MULHOLLAND / POOL / AFP)

O príncipe Charles e sua esposa Camilla se encontraram com o presidente Abdel Fatah al-Sissi e o grande imã de Al-Azhar, a mais importante instituição do Islã sunita, no Cairo nesta quinta-feira (18), no início de uma visita de dois dias focada no clima e na coexistência religiosa.



Além dos encontros com as principais autoridades, o filho mais velho da rainha Elizabeth II, 73 anos, dedicará sua visita à promoção do trabalho das mulheres e da ecologia.



Charles e Camilla, que não visitavam o Egito desde 2006, também participarão de uma recepção nas pirâmides de Gizé, antes de viajarem para Alexandria na sexta-feira, cidade litorânea especialmente afetada pelas mudanças climáticas.



O Reino Unido sediou a COP26 este ano e o Egito sediará a COP27 no próximo ano. Na inauguração da conferência mundial do clima da ONU, o primeiro-ministro Boris Johnson mencionou justamente esta cidade egípcia.“Vamos dizer adeus a cidades inteiras: Miami, Alexandria, Xangai, todas perdidas nas ondas”, disse aos participantes.



Charles substituiu sua mãe de 95 anos, que está no trono há 70 e frequentemente delega tarefas para ele, dentro e fora do Reino Unido.