Casal reencontra gato desaparecido após 10 anos: "É um milagre"

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Instagram/Reprodução)

No Reino Unido, um casal se surpreendeu no último domingo (14/11) quando foi informado sobre o paradeiro de seu gatinho que estava desaparecido havia 10 anos. O felino, chamado de Big Ginge, tinha sido visto pela última vez durante a lua de mel de seus donos, em 2011. Após o reencontro, o casal britânico Eva e Colin levou os três gatos para uma comemoração, que ocorreu em um barco, na cidade de Birmingham.



O casal contou, em entrevista à BBC, que costumava levar diariamente os gatos para passear. Os animais, até então, sempre voltavam para casa. Certo dia o Big não retornou. "Ficamos mais cinco dias procurando e caminhamos quilômetros ao redor da área chamando seu nome e colocando cartazes", lembrou Colin.

A volta do gatinho ocorreu devido à organização "Cat Protection", que o localizou o bichano no início do ano e começou a cuidar dele, chamando-o de Marmalade. Quando ele precisou ser levado a um veterinário, foi descoberto que o gatinho estava desaparecido e sendo procurado pelos donos há 10 anos.

"Ele está se adaptando bem e parece bem, considerando tudo o que ele passou. Estamos extasiados!", comemorou Colin.