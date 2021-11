EUA aprovam terceira dose da vacina contra covid para maiores de 18 anos

AF Agence France-Presse

(crédito: Ed Alves/CB)

Os Estados Unidos estenderam, nesta sexta-feira (19), a autorização dos reforços da vacina contra a covid-19 para todas as pessoas com mais de 18 anos de idade, seis meses após completarem sua série de vacinação primária - anunciaram as autoridades sanitárias.

A agência americana responsável pelo setor de alimentos e remédios (FDA, na sigla em inglês) disse que a autorização de uso emergencial concedida aos laboratórios Pfizer e Moderna ajudou a "oferecer uma proteção contínua contra a covid-19, inclusive contra as consequências graves que podem ocorrer, como hospitalização, ou morte".

"Esta autorização de uso de emergência chega em um momento crítico, à medida que entramos nos meses de inverno (verão no Brasil) e enfrentamos um número crescente de casos de covid-19 e de hospitalizações em todo país", declarou o diretor-executivo da Moderna, Stephane Bancel.

Pessoas acima de 18 anos que receberam a vacina de dose única da Johnson & Johnson nos Estados Unidos já tinham direito a uma segunda dose, dois meses após sua primeira injeção.

No caso dos vacinados com Pfizer e Moderna, a terceira dose estava reservada, até agora, apenas para algumas categorias: pessoas acima de 65 anos; adultos com risco de desenvolver uma forma grave da doença; ou aqueles com elevada exposição ao vírus, por exemplo, por causa de seu trabalho.

Este anúncio ocorre em um momento em que o número de infecções volta a subir nos Estados Unidos, com uma média diária de 85.000 novos casos e mil mortes por covid-19. No final de outubro, a média estava em cerca de 70.000 casos por dia.

Alguns estados, como a Califórnia (oeste), já haviam começado a permitir doses de reforço para todos os adultos, antes mesmo das recomendações das agências sanitárias, na esperança de conter a propagação da epidemia antes da temporada de férias.