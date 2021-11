Corpo de homem é encontrado na divisa da França com Espanha

AF Agência Fance-Presse

(crédito: FETHI BELAID/ AFP)

O corpo de um homem, provavelmente um migrante de origem africana, foi encontrado neste sábado (20/11) no rio Bidasoa, entre a Espanha e a França, anunciou a polícia basca espanhola.

"Um particular que praticava Paddle Surf" alertou as autoridades bascas para a presença de "um corpo, aparentemente sem vida, flutuando na água do rio Bidasoa, na altura de Irún, concretamente na região de Endarlaza, nos limites com Navarra", informou a polícia basca em um comunicado.

"Os primeiros indícios poderiam apontar para que se trate de um migrante de origem africana", acrescentou.

Um porta-voz do governo basco informou à AFP que "acreditamos que seja um migrante em trânsito", que vinha da Andaluzia, e informou que o falecido tinha 38 anos.

O ocorrido é "um verdadeiro drama", pois infelizmente episódios como este podem se repetir até que a Europa crie corredores seguros para o trânsito de pessoas que só tentam buscar um futuro melhor", afirmou Xabier Legarrerta, encarregado da ajuda a migrantes do governo regional.

A polícia basca abriu uma investigação sobre o caso.

Se sua condição de migrante for confirmada, o homem seria a terceira pessoa a perder a vida este ano tentando cruzar o rio que separa a Espanha da França.

Em agosto e maio, dois migrantes de origem subsaariana foram encontrados mortos no rio Bidasoa.

Do lado francês, três migrantes argelinos morreram atropelados por um trem em Saint-Jean-de-Luz, em outubro, quando tentavam fugir de eventuais controles policiais.

A Espanha continua sendo uma das principais portas de entrada na Europa para os migrantes clandestinos que, em sua maioria, tentam seguir viagem rumo ao norte do continente.