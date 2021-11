Os principais candidatos

CB Correio Braziliense

José Antonio Kast

De extrema direita, o candidato de 55 anos pelo Partido Republicano está empenhado em manter o modelo ultraliberal da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Seu programa visa reduzir ao máximo a participação do Estado na economia. Também aumenta a oferta de trabalho para maiores de 60 anos e adia a aposentadoria.

Gabriel Boric

Aos 35 anos, o candidato da aliança de esquerda Apruebo Dignidad propõe um modelo baseado no estado de bem-estar europeu. Entre as medidas, uma aposentadoria mínima de 250 mil pesos. O sistema aumenta a contribuição mensal, dos atuais 10% do salário para 18%, com grande parte do encargo para o empregador.

Sebástian Sichel

O candidato do governo, 44 anos, projeta um sistema de mercado livre com forte participação de pequenas e médias empresas, aliado a um Estado fortalecido. O sistema previdenciário considera um modelo semelhante ao utilizado (e criticado) hoje, mas que quebra o atual oligopólio dos Administradores de Fundos de Pensão.

Yasna Provoste

Candidata dos democratas-cristãos, a senadora de 51 anos propõe um modelo de capitalismo que convive com a criação de mais empresas públicas. Também quer um plano transitório para enfrentar a situação econômica gerada pela pandemia e pelos protestos sociais que eclodiram no país desde outubro de 2019.