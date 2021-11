Homem declarado morto é encontrado vivo em necrotério na Índia

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Reprodução)

Na Índia, uma situação pra lá de inusitada chamou a atenção da população. Srikesh Kumar, um homem 45 anos, sofreu um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (18/11) e foi levado a um hospital local e declarado morto pelos médicos. Seu corpo foi encaminhado ao necrotério para autópsia e mantido no freezer por mais de 6 horas. Entretanto, ao receber visita da família, foi constatado movimentos no corpo da vítima.

Segundo informações do jornal India Today, a polícia foi ao hospital para apresentar o documento assinado por familiares após identificar o corpo e concordar com a autópsia. Foi então que o familiar percebeu Srikesh dando sinais de vida. O cunhado de Srikesh, Kishori Lal, disse que membros da família o levaram a três hospitais antes de ele ser declarado morto pelo médico em serviço de emergência no hospital distrital.

Após a confusão, Srikesh está sendo tratado em um centro de saúde no município de Meerut. Ele apresentou melhora, mas permanece inconsciente.

De acordo com o hospital, o caso está sendo tratado como um dos "mais raros" do local e o superintendente médico-chefe de Moradabad, Dr. Shiv Singh, disse que "não podemos chamá-lo de negligência". Entretanto, quem percebeu que o homem estava respirando foi apenas a família.