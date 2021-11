O que se sabe sobre atropelamento em desfile de Natal que deixou mortos e feridos em Wisconsin, nos EUA

BBC Geral

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas quando um carro invadiu um desfile de Natal no Estado de Winsconsin, nos Estados Unidos.



Bandas escolares e um grupo de dança de avós estavam entre os que desfilavam pela cidade de Waukesha quando uma SUV vermelha desceu a rua em alta velocidade. O veículo atingiu dezenas de pessoas, inclusive crianças.

Uma pessoa está sob custódia. O incidente não parece "neste momento" ser um atentado terrorista, disse uma autoridade local. O suspeito aparentemente estava fugindo de outra situação quando atropelou as pessoas no desfile de Natal, disse à emissora CBS News a autoridade que participou das primeiras etapas da investigação.

Angelito Tenorio, um morador de Waukesha, disse ao jornal local Milwaukee Journal Sentinal que havia acabado de participar do desfile quando o veículo "pisou fundo no acelerador e (começou) a disparar a toda velocidade ao longo do percurso do desfile" por volta das 16:40 (horário local).

"Então ouvimos um grande estrondo e gritos ensurdecedores de pessoas atingidas pelo veículo", disse ele.

Corey Montiho disse que o grupo de dança de sua filha foi atropelado pela SUV. "Havia pompons, sapatos e chocolate quente derramado por toda parte. Tive que ir de um corpo amassado para o outro para encontrar minha filha", disse ele ao jornal.

O desfile em Waukesha, uma comunidade de 72 mil pessoas localizada ao oeste de Milwaukee, ocorre tradicionalmente todo ano no domingo anterior ao feriado de Ação de Graças, e inclui fantasias, carros alegóricos, dançarinos e bandas marciais. O tema deste ano foi "conforto e alegria".

Famílias se enfileiraram às margens da estrada para assistir ao evento, que foi retomado após um ano de interrupção devido à pandemia do coronavírus. O desfile estava sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e filmado por curiosos em seus celulares.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o carro em alta velocidade batendo em barreiras de trânsito, enquanto outro mostra o veículo se chocando com o que parece ser um grupo de músicos.

Resgate

Policiais correram pela rua após o incidente, dizendo às pessoas que se abrigassem nas lojas. O chefe de polícia Dan Thompson disse a repórteres que policiais atiraram no carro para tentar detê-lo.

Belen Santamaria entrou correndo em um restaurante com sua filha de três anos, enquanto seu marido ajudava os feridos. Ela desistiu de caminhar no desfile de domingo por causa de uma dor nas costas.

"Era para eu estar lá, marchando no desfile. O SUV teria nos atingido também", disse ela.

Uma testemunha disse à estação de TV Fox6 de Milwaukee que houve silêncio, seguido por gritos, corre-corre e atendimento aos feridos depois que o veículo atingiu uma equipe de dança de meninas com idade entre nove e 15 anos.

O grupo Vovós Dançarinas de Milwaukee confirmou que algumas de suas integrantes foram "atingidas". "Estamos esperando informações sobre seu estado. Por favor incluam as Vovós, todos os feridos e aqueles que testemunharam esse evento horrível nos seus pensamentos e orações", escreveu o grupo de dança na sua página de Facebook.

A Arquidiocese Católica Romana de Milwaukee disse que um de seus padres, vários paroquianos e alunos de uma escola católica local estavam entre os feridos.

Investigações

Fotos de um carro vermelho com capô amassado estacionado em uma garagem foram postadas no Twitter pela estação de TV CBS 58.

O chefe de polícia Dan Thompson disse que os policiais recuperaram um "veículo suspeito" e que uma pessoa estava sob custódia, mas não deu mais detalhes. Ele acrescentou que a investigação estava "muito fluida".

As autoridades em Waukesha alertaram que o número de mortos e feridos pode mudar à medida que informações adicionais são coletadas.

O chefe dos bombeiros Steven Howard disse a repórteres que seu departamento levou 11 adultos e 12 crianças a hospitais próximos após o incidente. O hospital Children's Wisconsin disse que recebeu 15 pacientes até às 20h, enquanto o Aurora Medical Center-Summit disse que estava tratando 13 pessoas, incluindo três em estado crítico.

O prefeito Shawn Reilly descreveu o incidente como uma "tragédia horrível e sem sentido".

"Estou profundamente triste em saber que tantos em nossa comunidade foram a um desfile, mas acabaram lidando com ferimentos e sofrimento", disse ele. As escolas públicas de Waukesha ficarão fechadas nesta segunda-feira (22), e serviços de aconselhamento foram disponibilizados para as pessoas afetadas.

