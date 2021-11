Luta cívica "aterroriza" regime, diz opositor

CB Correio Braziliense

(crédito: Adalberto Roque/AFP)

Fundador da plataforma oposicionista cubana Archipiélago e responsável por organizar a "marcha cívica" de 15 de novembro, em Havana, o ator Yunior García Aguilera deixou a ilha socialista em 17 de novembro e desembarcou em Madri, capital da Espanha. Em entrevista ao Correio, por telefone, ele garantiu que, apesar de a plataforma ter anunciado a mudança rumo a uma "diretriz horizontal", a Archipiélago "sempre foi plural e democrática".

"Eu não tinha nenhum tipo de hierarquia no grupo de colaboradores. As decisões sempre foram tomadas por consenso. O regime de Miguel Díaz-Canel tentou superdimensionar minha figura. Isso é o que eles sempre fazem: apelam ao messianismo, ao caudilhismo e à necessidade de Cuba de encontrar um Messias. Depois, tentam destruir a imagem do opositor por todos os meios possíveis", acrescentou.

Yunior sublinha que sua luta é "cívica". "Isso aterroriza o regime, pois é algo que ele não está habituado a enfrentar. A Archipiélago continuará a ser plural. Como neste momento me encontro fora, todos consideramos que os líderes e vice-líderes precisam estar dentro de Cuba. Aqueles que arriscam suas vidas têm que ocupar a posição de comando", comentou. O dissidente contou que, apesar de sofrer ameaças e de se tornar alvo de uma campanha midiática de descrédito "pouco antes vista na história recente de Cuba", decidiu manter os protestos de 15 de novembro passado.

"Pelas redes sociais, começaram a publicar como as brigadas de resposta rápida — simpatizantes do regime de Miguel Díaz-Canel — se preparavam com paus e pregos na ponta para golpear os manifestantes. Isso fez com que setores da sociedade civil se preocupassem com a vida dos ativistas. Por esses motivos, pedimos aos manifestantes que buscassem maneiras alternativas de protestar", disse Yunior. "Em meu caso, anunciei que no dia 14 faria uma caminhada solitária pelas ruas de Havana segurando uma rosa branca. A casa onde vivia com minha mulher e meu sogro amanheceu sitiada por 200 agentes à paisana, disfarçados de civis, das 5h da manhã até horas da noite. Gritaram todos os tipos de ofensas."

Fuga

Segundo Yunior, na madrugada de 15 de novembro, amigos o levaram para outra casa. "Não tinha ideia se era uma armadilha. Eu havia solicitado um visto à Espanha pensando que, se fosse preso, poderia negociar uma saída", relatou. "Percebi que o plano do regime não era me deter, mas me manter incomunicável dentro de casa. No dia 15, aceitei a proposta de vários amigos e, com um visto de turista, válido por 90 dias, viajei à Espanha."

Ele afirma que a "ditadura" conseguiu se manter no poder após ganhar parte da comunidade internacional. "Venderam uma imagem da revolução que nada tem a ver com a realidade. Venderam uma utopia romântica, um conto de fadas. Cuba se parece mais com um capitalismo monopolista de Estado do que uma sociedade progressista", criticou o opositor. (RC)

EUA vão retirar Farc da lista de grupos terroristas

O governo dos Estados Unidos notificou, ontem, o Congresso de sua intenção de retirar as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) da lista de organizações terroristas estrangeiras, declarou à agênia France-Presse (AFP) uma fonte parlamentar. As Farc estavam na lista desde 1997. A decisão ocorre na véspera do quinto aniversário dos acordos de paz entre o governo colombiano e as Farc, que resultou no desarmamento e na dissolução da guerrilha mais poderosa da América. Em 24 de novembro de 2016, o então presidente Juan Manuel Santos e Rodrigo Londoño, líder do grupo maoísta rebelde de 13 mil homens e mulheres, assinaram o acordo de paz que pôs fim ao conflito.

Sede do jornal argentino Clarín é alvo de atentado

crédito: Clarín/Reprodução

A sede do Clarín, um dos mais importantes jornais da Argentina, foi atacada, às 23h05 de segunda-feira, por um grupo de encapuzados que chegaram de motocicletas e lançaram coquetéis Molotov contra o prédio. Apesar de as bombas incendiárias não terem provocado danos, o ataque causou repulsa da sociedade e preocupação. A polícia de Buenos Aires tenta identificar os vândalos por meio de imagens de câmeras de segurança. O presidente argentino, Alberto Fernández, condenou o atentado e pediu punição dos responsáveis. "Quero expressar nosso repúdio ao episódio ocorrido na frente do jornal Clarín. A violência sempre altera a convivência democrática", escreveu o peronista, em seu perfil no Twitter. A vice-presidente, Cristina Kirchner, retuitou mensagens publicadas por sua organização La Cámpora, as quais destacam que a convivência dentro da democracia, "severamente afetada pela promoção dos discursos de ódio, deve ser cuidada por todos os argentinos e argentinas".