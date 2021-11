Sede de um dos principais jornais da Argentina é atacada

CB Correio Braziliense

Câmeras de segurança filmam o momento do ataque a sede do jornal Clarín - (crédito: Reprodução)

A sede de um dos principais jornais da Argentina, o Clarín, foi atacada por um grupo de nove pessoas encapuzadas, que lançaram uma série de coquetéis molotov no prédio na segunda-feira (22). Felizmente, o atentado não deixou feridos.

O ataque foi filmado por câmeras de segurança, que capturaram o momento, por volta das 23h, quando o grupo chega a pé e lança sete coquetéis molotov contra o prédio. As bombas danificaram a fachada e provocaram incêndios na entrada do edifício. O corpo de bombeiros chegou poucos minutos depois, mas os focos de incêndio cessaram por conta própria.

O grupo Clarín em um comunicado condenou o ataque e chamou de “expressão violenta de intolerância”.

O presidente Alberto Fernandez disse nas redes sociais que repudia o ato e afirmou que “a violência altera a convivência democrática”.

Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática.



Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso. — Alberto Fernández (@alferdez) November 23, 2021

Quem também se manifestou foi o ex-presidente argentino Mauricio Macri: “ O ataque é uma tentativa gravíssima de amedrontar um meio de comunicação e toda a imprensa. Um fato inaceitável que lembra as práticas violentas do passado. Eu repudio a agressão e me solidarizo” escreveu.

El ataque a Clarín es un gravísimo intento de amedrentar al medio y a toda la prensa. Un hecho inaceptable que recuerda las prácticas violentas del pasado. Repudio la agresión y envío mi solidaridad. Que el gobierno y la Justicia aclaren lo sucedido y detengan a los responsables. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 23, 2021

Aníbal Fernández, o atual ministro da Segurança, afirmou que confia "que os autores serão identificados e punidos." Outros ministros do governo também criticaram o atentado.

A Associação de Entidades Jornalísticas da Argentina disse que "condena energicamente o fato, que é uma expressão violenta de intolerância contra um grupo de meios de comunicação e configura um grave ataque à liberdade de expressão".