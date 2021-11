Itália e Reino Unido confirmam casos da cepa omicron

RC Rodrigo Craveiro

(crédito: JEFF PACHOUD / AFP)

A Itália confirmou, na tarde deste sábado (27/11), o primeiro caso de infecção pela variante do Sars-CoV-2 batizada de omicron. A cepa, que apresenta mais de 50 mutações em seu RNA, foi identificada pela primeira-vez no dia 24, na África do Sul.

Por sua vez, o Reino Unido anunciou a detecção deste tipo de coronavírus em duas amostras de sequenciamento genético realizadas em cidadãos de Brentwood e de Nottingham. Ambos cumprem quarentena dentro de suas casas. A Holanda aguarda os resultados de testes em 61 passageiros de um voo procedente da África do Sul que contraíram a covid-19.

