Fiscalização nos aeroportos

"Acredito na necessidade de uma melhor fiscalização de testagem antes do embarque e no desembarque (com um teste de antígeno rápido e barato). Se houver motivo de preocupação especial, uma quarentena curta, com PCR no quinto dia. Outra medida importante seria ajudar mais países a estabelecerem sistemas de vigilância epidemiológica. Isso exigirá investimentos, mas será a melhor maneira de minimizar o risco representado pela ômicron. A pesquisa é importante, assim como a vacinação preferencialmente de todos e em qualquer lugar. Mesmo com a ômicron, é muito provável que a imunização reduza bastante o risco de doenças graves e de morte."

Diretor do Departamento de Virologia Médica da Universidade Stellenbosch, na Cidade do Cabo