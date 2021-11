Na Holanda, drible à quarentena

CB Correio Braziliense

Autoridades holandesas isolaram em um hospital um casal que testou positivo para o coronavírus e fugiu do hotel onde estava em quarentena. O espanhol, de 30 anos, e a portuguesa, de 28, cujos nomes não foram divulgados, foram localizados em um avião no aeroporto de Amsterdã, onde foram detidos. Eles integravam um grupo de 61 passageiros de duas aeronaves procedentes da África do Sul e colocados em isolamento depois de diagnosticados com covid-19, no sábado. Desses, 13 apresentaram a variante ômicron. O casal pode ser processado. "O que fizeram não é muito inteligente (...). Na Holanda, não é ilegal estar na rua quando você testou positivo, mas subir em um avião sabendo disso é outra coisa", declarou a porta-voz da Prefeitura de Haarlemmermeer, Petra Faber.