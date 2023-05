As impressionantes imagens da erupção do vulcão que deixa México em alerta

Redação - BBC News Mundo

(crédito: Getty Images)

Getty Images As autoridades elevaram o nível de alerta para 'amarelo fase 3'

O vulcão Popocatépetl, no México, está em erupção.

No domingo (21/05), as autoridades mexicanas elevaram o nível de alerta para o vulcão, localizado a cerca de 70 quilômetros da Cidade do México, que passou de "amarelo fase 2" para "amarelo fase 3".

A cor amarela do chamado "Sinal de Alerta Vulcânico" significa "fique atento e prepare-se para uma possível retirada" — e a fase 3 é estabelecida quando há uma atividade considerada de média a alta.

É um nível abaixo do alerta vermelho, que implica em risco de morte. Neste caso, "você e sua família devem estar prontos para se retirar".

Getty Images Este vulcão é considerado um dos mais perigosos do mundo devido ao número de pessoas que vivem nas proximidades

EPA Popocatépetl quer dizer 'monte fumegante' em náuatle

Getty Images A erupção do vulcão provocou o cancelamento de voos desde sábado no aeroporto internacional da Cidade do México

EPA O Popocatépetl é popularmente conhecido como 'Don Goyo'

O Popocatépetl, que significa "monte fumegante" na língua náuatle, está localizado entre os estados do México Puebla e Morelos.

Popularmente conhecido como "Don Goyo", é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo porque em um raio de 100 quilômetros vivem cerca de 25 milhões de pessoas.

Getty Images O povoado de Xalitzintla, aos pés do vulcão Popocatépetl

A Secretaria de Defesa Nacional mobilizou 7.275 militares para fazer frente a uma eventual retirada em massa, caso seja necessário, afirmou o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, na segunda-feira. Também determinou nove rotas de saída.

"De acordo com os especialistas, ainda é um sinal amarelo fase 3. Eles conhecem bem, porque nasceram lá. Já conhecem o comportamento do vulcão", disse López Obrador.

"Há quem afirme que quando há erupções é mais tranquilizador do que quando está em silêncio. Em todo caso, há vigilância 24 horas sobre o comportamento do vulcão", acrescentou.

EPA Uma névoa branca de cinzas invadiu as ruas de Puebla

EPA Trabalhadores de limpeza tiveram que varrer cinzas vulcânicas das ruas em Puebla

EPA Alguns moradores recorreram ao uso de máscaras para evitar problemas respiratórios

O Centro Nacional de Prevenção de Desastres informou na segunda-feira que nas últimas 24 horas foram detectadas "cinco exalações acompanhadas de vapor d'água, gases vulcânicos e cinzas".

"Além disso, foram registrados 1.389 minutos de tremor e duas explosões", completou.

Pediu ainda "para ninguém se aproximar do vulcão e sobretudo da cratera, devido ao risco de cair fragmentos balísticos".

O Aeroporto Internacional Benito Juárez, na Cidade do México, anunciou a suspensão de cerca de 1,2 mil voos no fim de semana em decorrência das cinzas.

O vulcão afetou cidades como Puebla, localizada a 130 quilômetros a sudeste da Cidade do México, onde nuvens de cinzas tomaram conta do ar e das ruas.

EPA As cinzas vulcânicas cobriram a cidade de Puebla

EPA Além de máscaras, algumas pessoas usaram guarda-chuva para se proteger das cinzas vulcânicas

