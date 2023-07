Vargas Llosa se recupera da covid e sai do hospital

AF Agence France-Presse

(crédito: ULISES RUIZ)

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 87 anos, teve alta do hospital de Madri, onde foi internado por covid-19 há quase uma semana, informou o filho do autor nesta sexta-feira (7).

"Meu pai teve alta e está recuperado", escreveu Álvaro Vargas Llosa no Twitter, agradecendo o hospital onde foi internado e as "inúmeras pessoas" que enviaram "mensagens comoventes de muitos países".

O escritor, laureado com o Prêmio Nobel da Literatura em 2010, residente na capital espanhola, deu entrada no hospital no sábado depois de contrair esta doença pela segunda vez em quinze meses - a primeira em abril de 2022.

Vargas Llosa foi um dos grandes protagonistas do "boom latino-americano", juntamente com o colombiano Gabriel García Márquez, o argentino Julio Cortázar e o mexicano Carlos Fuentes, um fenômeno literário que nas décadas de 1960 e 1970 tornou esses artistas conhecidos em todo o mundo.

Nascido na cidade de Arequipa, no sul do Peru, em 28 de março de 1936 em uma família de classe média, Vargas Llosa foi educado por sua mãe e avós maternos em Cochabamba (Bolívia) e depois no Peru.

