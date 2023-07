Por que EUA estão enviando para Ucrânia bombas proibidas por mais de 100 países

Frank Gardner - Correspondente de Segurança da BBC

Marcas compatíveis com as de uma munição cluster no teto de um carro próximo a um playground em Kharkiv, na Ucrânia. -

Os Estados Unidos anunciaram que estão atendendo a um pedido ucraniano de fornecer as controversas munições cluster, de fragmentação.

A medida foi criticada por grupos de direitos humanos, já que a arma é proibida por mais de 100 países.

O que são munições cluster?

As munições cluster são um método de fragmentação de um grande número de pequenas bombas de um foguete, míssil ou projétil de artilharia que as espalha em pleno voo sobre uma ampla área.

Elas devem explodir com o impacto ao atingir o solo, mas uma proporção significativa é "falha", o que significa que elas não explodem inicialmente - isso acontece especialmente se caírem em solo úmido ou macio.

Elas podem então explodir posteriormente ao serem pegas ou pisadas, matando ou mutilando a vítima.

Do ponto de vista militar, elas podem ser terrivelmente eficazes quando usadas contra tropas terrestres entrincheiradas e posições fortificadas, tornando grandes áreas muito perigosas para se movimentar até que sejam cuidadosamente limpas.

Reuters Muitas submunições não explodem imediatamente e criam uma espécie de 'campo minado'

Por que elas são proibidas?

Mais de 100 países, incluindo Reino Unido, França e Alemanha, assinaram um tratado internacional - a Convenção sobre Munições Cluster - que proíbe o uso ou armazenamento dessas armas devido ao seu efeito indiscriminado sobre as populações civis.

As crianças são particularmente propensas a lesões, pois as pequenas bombas podem se assemelhar a um brinquedo deixado em uma área residencial ou agrícola e muitas vezes são apanhadas por curiosidade.

Grupos de direitos humanos descreveram as munições cluster como "abomináveis" e até mesmo as consideraram um crime de guerra.

Quem ainda usa as bombas cluster?

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm usado munições cluster desde o início da invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

Nenhum dos dois assinou o tratado que as proíbe. Nem os Estados Unidos, mas já criticaram o uso excessivo da arma pela Rússia.

As munições cluster russas supostamente têm uma "taxa de falha" de 40%, o que significa que um grande número continua sendo um perigo no solo, onde acredita-se que a taxa média de falha esteja perto de 20%.

O Pentágono estima que suas próprias bombas de fragmentação tenham uma taxa de falha de menos de 3%.

Joe Biden

EPA Presidente americano Joe Biden disse que demorou "um tempo para ser convencido a fazer isso", mas agiu porque "os ucranianos estão ficando sem munição

O presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu sua "decisão muito difícil" de dar à Ucrânia bombas de fragmentação, que têm um histórico de matar civis.

O presidente disse que demorou "um tempo para ser convencido a fazer isso", mas agiu porque "os ucranianos estão ficando sem munição".

O líder da Ucrânia elogiou a medida "oportuna".

Mas o primeiro-ministro do Reino Unido sugeriu que o país "desencoraje" o uso de bombas de fragmentação, enquanto a Espanha criticou a decisão.

Quando questionado sobre o seu posicionamento em relação à decisão dos EUA, Rishi Sunak destacou que o Reino Unido é um dos 123 países que assinaram a Convenção sobre Munições Cluster, que proíbe a produção ou uso de munições de fragmentação e desencoraja seu uso.

A ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles, disse a repórteres que seu país tem um "compromisso firme" de que certas armas e bombas não podem ser enviadas para a Ucrânia.

"Não às bombas de fragmentação e sim à defesa legítima da Ucrânia, que entendemos que não deve ser realizada com bombas de fragmentação", disse ela.

Mas a Alemanha, que é signatária do tratado, disse que, embora não forneça essas armas à Ucrânia, entende a posição americana.

"Temos certeza de que nossos amigos americanos não tomaram a decisão de fornecer tal munição levianamente", disse o porta-voz do governo alemão Steffen Hebestreit a repórteres em Berlim.

Biden disse à CNN em uma entrevista na sexta-feira que havia falado com aliados sobre a decisão, anunciada antes da cúpula da Otan na Lituânia, que acontecerá na próxima semana.

Os EUA, a Ucrânia e a Rússia não assinaram a convenção, e Moscou e Kiev usaram bombas de fragmentação durante a guerra.

O Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse no briefing diário da Casa Branca de sexta-feira que as autoridades "reconhecem que as munições de fragmentação criam um risco de danos civis" devido às bombas não detonadas.

Mas ele disse que a Ucrânia está ficando sem artilharia e precisa de "uma ponte de suprimentos" enquanto os EUA aumentam a produção doméstica.

"Não deixaremos a Ucrânia indefesa em nenhum momento deste período de conflito", disse ele.

O ministro da Defesa da Ucrânia garantiu que as bombas de fragmentação não seriam usadas em áreas urbanas, mas sim para romper apenas as linhas de defesa inimigas.

As munições causaram controvérsia sobre sua taxa de falha - ou fracasso, o que significa que pequenas bombas não detonadas podem permanecer no solo por anos e detonar indiscriminadamente mais tarde.

Sullivan disse a repórteres que as bombas de fragmentação americanas enviadas à Ucrânia eram muito mais seguras do que as que ele disse já estarem sendo usadas pela Rússia no conflito.

Ele disse aos repórteres que os americanos têm uma taxa de insucesso de menos de 2,5%, enquanto os da Rússia ficam entre 30-40%.

A ação de Biden contornará a lei dos EUA que proíbe a produção, uso ou transferência de munições cluster com uma taxa de falha de mais de 1%.

No início da guerra, quando a Casa Branca foi questionada sobre as alegações de que a Rússia estava usando bombas de fragmentação e a vácuo, o então secretário de imprensa disse que seria um potencial "crime de guerra" se fosse verdade.

Houve uma reação mista entre o Partido Democrata do presidente dos EUA. Mais de uma dúzia de parlamentares se manifestou contra o plano.

Grupos de direitos humanos também criticaram a decisão, com a Anistia Internacional dizendo que as munições fragmentadas representam "uma grave ameaça para a vida dos civis, mesmo muito depois do fim do conflito".

A Coalizão de Munições Cluster dos EUA, que faz parte de uma campanha internacional da sociedade civil que trabalha para erradicar as armas, disse que elas causariam "maior sofrimento, hoje e nas próximas décadas".

O escritório de direitos humanos da ONU também criticou, com um representante dizendo que "o uso de tais munições deve parar imediatamente e não deve ser usado em nenhum lugar".

Um porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia descreveu a ação como um "ato de desespero" e "evidência de impotência diante do fracasso da tão divulgada 'contra-ofensiva' ucraniana".

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou anteriormente os EUA e seus aliados de travar uma crescente guerra por procuração na Ucrânia.

Mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao presidente dos EUA por um pacote de ajuda militar "oportuno, amplo e muito necessário" no valor de US$ 800 milhões (R$ 3,9 bilhões).

Ele twittou que isso "aproximaria a Ucrânia da vitória sobre o inimigo e a democracia da vitória sobre a ditadura".

A contra-ofensiva da Ucrânia, que começou no mês passado, está avançando nas regiões leste de Donetsk e sudeste de Zaporizhzhia.

Na semana passada, o comandante-em-chefe militar da Ucrânia, Valery Zaluzhny, disse que a campanha foi prejudicada pela falta de poder de fogo adequado e expressou frustração com as entregas lentas de armas prometidas pelo Ocidente.

Por que a Ucrânia está pedindo por elas?

Russia Today Soldado russo ao lado do que parece ser uma bomba de fragmentação RBK-500, em 2016

As forças da Ucrânia estão ficando sem projéteis de artilharia. Em grande parte porque, como os russos, eles as usam em um ritmo extraordinariamente alto e os aliados ocidentais da Ucrânia não podem repô-las na velocidade necessária.

Nas frentes de batalha, em grande parte estáticas e desgastantes do sul e leste da Ucrânia, a artilharia tornou-se uma arma fundamental.

Os ucranianos agora enfrentam uma tarefa assustadora ao tentar desalojar os invasores russos de suas posições defensivas bem entrincheiradas ao longo de uma frente de batalha de 1.000 km.

Na ausência de projéteis de artilharia suficientes, a Ucrânia pediu aos EUA para reabastecer seus estoques de munições cluster para atingir a infantaria russa.

Esta não foi uma decisão fácil para Washington e é profundamente impopular entre muitos democratas e defensores dos direitos humanos. O debate já dura pelo menos seis meses.

Que efeito terá essa decisão dos EUA?

O efeito imediato será derrubar muito do terreno moral em que Washington se encontra nesta guerra.

Os numerosos supostos crimes de guerra cometidos pela Rússia estão bem documentados, mas é provável que esse movimento atraia acusações contra os EUA.

As munições cluster são uma arma hedionda e proibida em grande parte do mundo por um bom motivo.

Este movimento dos Estados Unidos inevitavelmente os colocará em desacordo com seus aliados ocidentais e qualquer percepção de divisão nessa aliança é exatamente o que o presidente russo, Vladimir Putin, deseja e precisa.

