O introvertido arquiteto acusado de ser serial killer de mulheres em Nova York

Vítimas Megan Waterman (esquerda), Amber Costello (centro) e Melissa Barthelemy (direita) - (crédito: Reuters)







Um arquiteto descrito como "introvertido" por vizinhos foi acusado pela morte de três das 11 vítimas nos assassinatos de Gilgo Beach, no estado de Nova York, há mais de uma década.

Rex Heuermann, de 59 anos, é acusado de matar Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello. Também é suspeito da morte de uma quarta mulher.

Ele se declarou inocente.

Os detetives dizem que combinaram o DNA da pizza que o suspeito comeu com o material genético encontrado nos restos mortais das mulheres.

O comissário de polícia do condado de Suffolk, Rodney Harrison, disse em entrevista a jornalistas na sexta-feira (14/7): "Rex Heuermann é um demônio que caminha entre nós — um predador que arruinou famílias".

O suspeito, que foi preso em sua casa na noite de quinta-feira (13/7), enfrenta três acusações de assassinato em primeiro grau e três acusações de assassinato em segundo grau pelas mortes das três mulheres.

O juiz do caso ordenou que ele permanecesse sob custódia, citando a "extrema depravação" dos crimes.

Depois de formalizar sua apelação no tribunal, Heuermann teria começado a chorar, dizendo ao seu advogado: "Não fiz isso".

O advogado, Michael Brown, disse que seu cliente estava "perturbado" e chamou as evidências de "extremamente circunstanciais".

"Estamos ansiosos para enfrentar este caso em um tribunal, não no tribunal da opinião pública", afirmou Brown.

RH Consultants and Associates Rex Heuermann é arquiteto e trabalha em Manhattan desde 1987

As três mulheres foram encontradas mortas em 2010 perto de uma quarta vítima, Maureen Brainard-Barnes.

Elas foram apelidadas de "Gilgo Beach Four". Todas eram profissionais do sexo, segundo os promotores.

O promotor distrital do condado de Suffolk, Ray Tierney, disse em entrevista a jornalistas na sexta-feira que "cada uma das quatro vítimas foi encontrada posicionada de maneira semelhante, amarrada de maneira semelhante por cintos ou fita adesiva, com três das vítimas encontradas envoltas em um material do tipo serapilheira".

O promotor local disse que o caso contra Heuermann foi baseado em registros de telefone celular que o ligavam às vítimas, bem como a uma caminhonete que foi vista perto da casa de uma das mulheres. Ele supostamente se comunicou com elas usando telefones pré-pagos, que posteriormente descartou.

Registros telefônicos também permitiram aos investigadores determinar que as mortes ocorreram quando a esposa e os filhos de Heuermann estavam fora da cidade.

O cabelo encontrado em um pedaço de serapilheira usado para embrulhar uma das vítimas foi associado a Heuermann por meio de uma amostra de uma caixa de pizza que ele descartou em uma lixeira em Manhattan em janeiro de 2023, segundo as autoridades.

Os investigadores dizem que chegaram até ele por ligações repletas de insultos que uma pessoa que afirma ser o assassino fez para um dos membros da família de Barthelemy usando seu telefone celular.

Barthelemy foi sequestrada em 2009. Waterman e Costello desapareceram em 2010.

Heuermann também é o principal suspeito da morte de Brainard-Barnes, que foi sequestrada em 2007, embora até agora ele não tenha sido acusado de sua morte.

Em 2010, a polícia procurava uma mulher desaparecida, Shannan Gilbert, quando descobriu os restos mortais de outras quatro.

Ao todo, 11 conjuntos de restos humanos foram encontrados no mesmo trecho de Gilgo Beach entre 2010-11, ligados a nove mulheres, um homem e uma criança. As identidades de quatro, incluindo a criança, sua mãe e o homem, permanecem não identificadas.

Getty Images Onze conjuntos de restos humanos foram encontrados na Gilgo beach em 2010 e 2011

Os restos mortais de Gilbert foram finalmente encontrados, e um exame necroscópico foi declarado inconclusivo. Sua família acredita que ela pode ter sido assassinada - uma teoria sustentada por uma autópsia independente que eles próprios encomendaram.

Uma nova força-tarefa para investigar os assassinatos de Gilgo Beach foi formada em fevereiro de 2022. Heuermann se tornou o foco da investigação em um mês, disse Tierney. Mais de 300 intimações e mandados de busca foram emitidos pelos investigadores do caso.

Desde que a força-tarefa foi formada, Heuermann supostamente também usou um telefone pré-pago para realizar mais de 200 pesquisas sobre tópicos relacionados a assassinos em série e à investigação de Long Island.

Isso incluiu uma busca por "por que o serial killer de Long Island não foi pego" e "mapear as vítimas de assassinato de Long Island", mostram os documentos do tribunal.

Getty Images Investigadores na casa de um suspeito

Getty Images Vizinhos se reúnem enquanto autoridades revistam casa de Heuermann

Tierney acrescentou que "pornografia de tortura" e "representações de mulheres sendo abusadas e mortas" foram encontradas no computador de Heuermann.

A investigação sobre as outras vítimas está em andamento.

Heuermann é dono da RH Consultants and Associates, um escritório de arquitetura de Manhattan que se descreve como "o principal escritório de arquitetura da cidade de Nova York".

A agência de notícias Associated Press informou que ele tem uma filha e um enteado. Um vizinho disse que ele ia ao trabalho todas as manhãs vestido de terno e gravata e carregando uma maleta.

Tierney disse que Heuermann tinha licenças para 92 armas e um "cofre muito grande" no qual armas de fogo eram guardadas.

Em uma entrevista no YouTube para um canal especializado em imóveis no ano passado, ele afirmou trabalhar no coração da cidade de Nova York desde 1987, descrevendo-se como um "solucionador de problemas". E acrescentou que seu trabalho ajudou a ensiná-lo a "entender as pessoas".

Vizinhos de Heuermann demonstraram surpresa com sua prisão.

"Ele sempre está na dele, nunca incomoda ninguém", disse o vizinho Etienne DeVilliers à emissora americana CBS.

"Estamos chocados. Porque este é um bairro muito, muito tranquilo. Todo mundo se conhece, todos os nossos vizinhos, somos todos amigáveis."

