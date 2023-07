A surpreendente joia de 3 mil anos achada no interior da Inglaterra

Katy Prickett - BBC News

Pedaço de um torque (colar) de ouro torcido foi encontrado com a ajuda de um detector de metais em um campo - (crédito: Museu de Colchester e Ipswich )







Um pedaço de um torque (colar) de ouro torcido da Idade do Bronze foi encontrado com a ajuda de um detector de metais em um campo na Inglaterra.

O fragmento de 3 mil anos foi descoberto perto de Mistley, no rio Stour, no condado de Essex, e foi descrito como um tesouro por um especialista.

Lori Rogerson disse que o objeto, apesar de ser feito de ouro pré-histórico, "poderia ter sido fabricado ontem", o que é "impressionante".

Foi também o "primeiro" colar torcido "registrado como um tesouro de Essex".

Rogerson disse: "Peças de ouro da Idade do Bronze são raras em Essex".

A descoberta foi relatada há três anos ao Esquema de Antiguidades Portáteis, iniciativa do Museu Britânico de Londres para incentivar o registro de objetos arqueológicos encontrados pelo público na Inglaterra e no País de Gales.

Especialistas do museu indicaram que o objeto era composto por pelo menos 75% de ouro, cerca de 18% de prata e um pouco de cobre.

O torque, que tem 147 mm de comprimento, foi criado a partir de uma haste retangular com quatro ranhuras cortadas nela.

Rogerson disse que um ourives "altamente qualificado" trabalhou nele e "teria que torcê-lo, é um material muito mole, por isso corre o risco de romper".

"Ele ou ela sabia exatamente o ponto certo para parar antes de quebrá-lo, enquanto fazia as curvas", acrescentou.

O item, da Idade do Bronze, data de 1300 aC.

O Colchester Museum espera adquiri-lo.

