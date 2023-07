Mais de 700 pessoas condenadas à prisão após distúrbios na França

AF Agência France-Presse

A justiça francesa condenou mais de 1.000 pessoas, incluindo quase 750 que receberam penas de prisão obrigatórias, pelos distúrbios registrados após a morte de um jovem baleado pela polícia em junho, informou o governo.

Desde então, os tribunais anunciaram 1.278 sentenças, incluindo 95% de condenações, afirmou o ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, à rádio RTL.

No total, 1.056 pessoas foram condenadas à prisão, incluindo 742 que receberam penas de prisão obrigatória com uma duração média de 8,2 meses, de acordo com o ministro. No momento, 600 estão detidas.

"Uma resposta firme e sistemática era muito importante (...) Era essencial restabelecer a ordem", acrescentou Dupond-Moretti.

A morte de Nahel, um jovem de 17 anos que recebeu um tiro de um policial em 27 de junho durante uma operação de controle de trânsito no subúrbio de Paris, provocou várias noites de protestos, com carros incendiados, lojas saqueadas e ataques a edifícios públicos.

