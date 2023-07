Ativistas vandalizam iate de herdeira do Walmart

CB Correio Braziliense

Ativistas ambientais vandalizam iate de filha do nodo no Walmart - (crédito: Reprodu??o redes sociais)

Ativistas ambientais vandalizaram o iate de luxo de Nancy Walton Laurie, de 72 anos. Nancy é a filha mais nova de Bud Walton, co-fundador da rede de supermercados Walmart. A bilionária tem uma fortuna estimada US$ 8,7 bilhões (cerca de R$ 41,85 bilhões).

A embarcação atracada em um porto em Ibiza, na Espanha, foi pintada com tinta vermelha e preta no último domingo (16/7).

O iate, avaliado em US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão), foi depredado com extintores de incêndio com tintas e, depois, os ativistas seguraram uma placa que dizia "Você consome, outros sofrem".

Os ativistas fazem parte do Futuro Vegetal, um grupo ambientalista espanhol que tem como objetivo combater as mudanças climáticas.

"O 1% mais rico da população mundial polui mais do que os 50% mais pobres. Eles estão destruindo nosso planeta, comprometendo sua habitabilidade, tudo para levar um estilo de vida completamente irracional", disseram os ativistas em vídeo publicado nas redes sociais.

Os ativistas foram detidos e liberados na segunda-feira, segundo a organização. De acordo com o perfil do grupo na rede social, eles foram acusados de causar danos ao patrimônio e passaram 18 horas sob custódia da Guarda Civil.

Nancy Walton Laurie é casada com Bill Laurie, de 71 anos, os dois compraram o time de hóquei de gelo Saint Louis Blues, que disputa a liga nacional. O time foi revendida seis anos depois.

O iate que foi vandalizado foi nomeado "Kaos" e tem cerca de 110 metros de comprimento. De acordo com o site Yacht Bible, ele possui também uma piscina, um cinema, um SPA e até um aquário.

