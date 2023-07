A espada viking achada por família no jardim de casa na Noruega

BBC Geral

Fam?lia encontra t?mulo viking com mais de mil anos no jardim de casa - (crédito: Joakim Wintervoll)





Imagine fazer uma obra no jardim de casa e descobrir um túmulo viking de 1,1 mil anos – com direito a armas e joias.

Foi o que aconteceu com a família de Oddbjørn Holum Heiland ao se deparar com uma grande pedra chata no meio do jardim onde planejam construir um anexo à casa principal.

A pedra era uma antiga lápide e debaixo dela foi encontrado um verdadeiro tesouro da antiguidade.?

O tipo de espada viking de 70 centímetros – embora enferrujada e partida em duas – permitiu que arqueólogos estabelecessem a idade dos objetos.

Joakim Wintervoll Punho de espada encontrada enterrada no quintal de família norueguesa

"É a empunhadura que nos diz que a espada é da Era Viking", disse o arqueólogo Joakim Wintervoll à publicação norueguesa Science Norway.?

O estilo das empunhaduras mudou muito na história, sendo muitas vezes apenas um detalhe decorativo.?

A peça encontrada no jardim dos Heiland dataria de fins dos anos 800 ou início dos 900, período referente a meados da Era Viking. ?

Joakim Wintervoll Contas de vidro douradas com ouro, além de uma fivela de cinto dourada foram encontradas no túmulo

Entre os tesouros encontrados estão contas de vidro folheadas a ouro, um broche de bronze e uma fivela de cinto também dourada.?

Além disso, ali estava uma lança longa que era usada por guerreiros cavaleiros.?

Embora hoje seja comum retratarmos vikings com suas espadas, o arqueólogo Jo-Simon Frøshaug Stokke, que também estuda o sítio, disse que a maioria dos vikings não tinha condições de ter armas assim. ?

?"Somente as armas já mostram que este é um túmulo rico e, além delas, temos as joias também. Ou seja, tratava-se de uma pessoa que nitidamente tinha uma boa condição", afirmou ele à Science Norway.

