Leoa: animal à solta assusta e leva a toque de recolher em Berlim

Polícia pediu a pessoas que fiquem dentro de casa e tenham especial cuidado com animais de estimação e gado (foto ilustrativa) - (crédito: Getty Images)

Um animal — que se acredita ser uma leoa — está à solta nos arredores da capital da Alemanha, Berlim.

A polícia pediu aos moradores que fiquem dentro de casa e tenham especial cuidado com animais de estimação e gado, enquanto uma grande operação de busca envolvendo caçadores, veterinários, dois helicópteros foi iniciada. Câmeras termográficas também estão sendo usadas.

Os policiais recorreram a alto-falantes para alertar as pessoas nas áreas de Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf.

O alerta foi posteriormente estendido para as áreas do sul de Berlim e uma mensagem foi enviada em um aplicativo do governo a moradores dizendo que se acreditava que o animal "selvagem, perigoso e solto" era uma leoa.

A polícia informou não ter informações sobre de onde veio o animal ou se ele teria dono.

Acredita-se que a leoa esteja dormindo em uma pequena área de floresta.

Apesar de intensas buscas, o animal ainda não tinha sido encontrado até a última atualização desta reportagem.

Dois homens relataram ter visto um grande felino correndo atrás de um javali, este último comum em Berlim e arredores.

"Por volta da meia-noite recebemos uma mensagem que nenhum de nós poderia imaginar. Dois transeuntes viram um animal correndo atrás do outro".

"Um era um javali e o outro era obviamente um grande felino, uma leoa. Os dois homens gravaram um vídeo com um smartphone e até policiais experientes tiveram que confirmar que provavelmente se trata de uma leoa", disse o porta-voz da polícia Daniel Kiep à emissora alemã RBB.

Um vídeo postado no Twitter — que não foi verificado — parece mostrar um leão no mato. No entanto, nenhum zoológico ou circo relatou a perda de um animal.

"O animal selvagem em fuga ainda NÃO foi encontrado! Pedimos ainda que não saiam de casa. Se você vir o animal, ligue para o número de emergência 110!", tuitou a polícia.

Em 2022, cinco leões escaparam brevemente de sua jaula no zoológico de Taronga, em Sydney, na Austrália, levando as autoridades a levar os visitantes durante a noite para zonas seguras e iniciar uma investigação sobre a "significativa" violação de segurança.

Os leões voltaram para a jaula depois que um alerta de "código um" foi emitido para os moradores, o mais grave na lista de alertas de emergência do zoológico.

Quatro anos antes, em 2018, dois leões, dois tigres e uma onça escaparam de suas jaulas depois que tempestades atingiu o oeste da Alemanha.

Os felinos foram posteriormente recapturados após serem encontrados por um drone, segundo a imprensa alemã.

